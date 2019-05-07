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07.05.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Полис без опасности

Клиентов страховщиков защитили стандартами
Текст: Юлия Кривошапко
Страховщики и их посредники больше не смогут навязывать клиентам дополнительные услуги, а при заключении договоров страхования обязаны будут убедиться, что клиент правильно понял все условия и согласился с ними.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти и другие нормы заложены в базовых стандартах защиты прав потребителей страховых услуг и совершения страховщиками операций на финансовом рынке. Они вступили в силу 7 мая. Как пояснил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, эти стандарты обязательны для исполнения всеми страховыми компаниями.

Фото: iStock
Клиенты готовы делиться данными со страховщиками в обмен на скидки

Новые правила запрещают страховщикам ставить заключение договора по одному виду страхования в зависимость от наличия договора по другому виду или согласия клиента приобрести какой-либо финансовый продукт. Тем самым они призваны избавить потребителей от навязывания полисов и дополнительных услуг.

По словам директора департамента контроля страховой деятельности ВСС Людмилы Сенькиной, на эту проблему приходится около 10 процентов жалоб потребителей страховых услуг. Большинство связано с работой страховых посредников.

"Чтобы повысить доверие к институту страхования, потребовалось учесть все возможные негативные сценарии и обезопасить клиентов в том числе от того, чтобы какие-то страховые услуги оказывались им против их воли", - говорила Сенькина.

Потребители теперь смогут заключать в рассрочку такой договор страхования, который можно будет расторгнуть, просто не уплатив очередной взнос за него - это еще одна новация, которую ввели базовые стандарты.

"Такая возможность появится потому, что, согласно стандартам, страховщик будет обязан включить в договор страхования последствия неуплаты очередной части премии", - уточнял ранее директор департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Андрей Знаменский. - Стандарты предлагают несколько вариантов таких последствий в дополнение нормы, которая содержится в Гражданском кодексе. Это делает договор страхования более гибким и позволяет более полно учесть интересы потребителей и снизить цену договора. Страховщик обязан уведомить страхователя о просрочке способом, согласованным с ним при заключении договора".

Сейчас для того, чтобы досрочно расторгнуть договор страхования, клиент, как правило, должен написать заявление.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости www.ria.ru
С апреля страховщики обязаны разъяснять клиентам тонкости договора НСЖ

В базовый стандарт также заложили норму, обязывающую страховщиков нести ответственность за принятие агентами заявлений о расторжении договоров в "период охлаждения" - срок, в течение которого клиент имеет право отказаться от услуги и получить обратно свои деньги. Если агент просрочит передачу заявления в страховую компанию и "период охлаждения" истечет, страховщик все равно обязан будет расторгнуть договор на условиях "периода охлаждения" и вернуть страхователю деньги.

На сам "период охлаждения" поступает не очень много жалоб - около 3 процентов. Но подавляющая их часть связана именно с некорректными действиями страховых агентов, отмечали в ВСС. Типичная ситуация: клиент приобрел страховку в банке, затем решил от нее отказаться во время действия "периода охлаждения" и сообщил об этом в кредитную организацию. Банк же в силу каких-то своих внутренних причин вовремя это заявление в страховую компанию не передал. Страховщик в этой ситуации отказывал страхователю в применении "периода охлаждения", хотя тот не был ни в чем виноват.

Потребители теперь смогут заключать в рассрочку такой договор страхования, который можно будет расторгнуть, просто не заплатив очередной взнос

Страховщики и в целом будут нести ответственность за нарушение агентами требований базовых стандартов. ЦБ рекомендовал некредитным организациям, заключая агентский договор с банками, включать в него обязательство также руководствоваться базовым стандартом по защите прав потребителей того сегмента финансового рынка, продукт которого банк предлагает, сообщили "РГ" в пресс-службе регулятора.

Контроль за соблюдением стандартов - зона ответственности саморегулируемой организации (СРО) - Всероссийского союза страховщиков. К нарушителям могут применяться санкции: предупреждение, наложение штрафа, исключение из рядов членов СРО.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Юлия Кривошапко
Экономика Страхование
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