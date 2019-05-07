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07.05.2019 21:38
Рубрика: Общество

Экзамен для мифов

Кто принижает значение освобождения Крыма от фашистов
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(7856)
В день Победы - 9 мая 2019 года Крым отмечает 75-летие освобождения от фашистов Севастополя. Ему с 8 апреля по 12 мая 1944 года предшествовало освобождение полуострова. "Экзаменом по всем прежним войнам" назвал эпопею освобождения Крыма глава научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. "И экзаменом по части развенчания мифов западных историков", - поддержал Никифорова профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев.

Оба эксперта сошлись во мнении, что главных мифов об освобождении Крыма от фашистов два. Они копируют мифы русско-турецких войн ХIХ века и Первой мировой войны: это миф о том, что мы "бросили Перекоп", и миф о том, что позволили немцам свободно эвакуировать ценности, например, Херсонеса, технику и даже наших военнопленных в порт Констанца в Румынии.

Фото: РИА Новости
Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Севастополя

- Надо отдать должное гитлеровцам - эвакуация была организована технически совершенно, - считает Сергей Горбачев, - но она была сорвана. Среди главных причин - действие наших авиации и партизан, а также немотивированность к сопротивлению румын и итальянцев, составлявших до 40 процентов гитлеровских подразделений. И тут опять повторился урок истории - местное население оказалось для оккупантов из разных стран "котом в мешке", хотя ставка делалась на его лояльность. Именно поэтому Крымская наступательная операция стала своеобразным экзаменом по урокам прежних войн.

И хотя по оценкам военных исследователей Крымская наступательная операция изменила геополитику Южной Европы и открыла коридор для ее освобождения от фашизма, они признают, что события тех месяцев остаются малоизученными. Так, например, только сейчас раскрываются архивные данные о том, что Крымское наступление планировалось начать высадкой десанта в районе степного Джанкоя, чего не случилось, откуда и берет начало миф о "брошенном Перекопе". Вторая неизученная тема - бездействие ленд-лизовских торпедных катеров в Черном море.

- Но самая больная тема - сотрудничество с оккупантами местных, - говорит доцент философского факультета Таврической академии КФУ Дмитрий Омельчук. - Медали все выставляют напоказ, но сотрудничество с оккупантами скрывают. Еще и потому, что многие документы того времени засекречены. Например, документы судов над коллаборационистами. Отсюда и громкий скандал, связанный с учебным пособием "История Крыма для десятых классов". Его не было бы, если бы были открыты архивные документы.

"Экзаменом по всем прежним войнам" назвал освобождение Крыма глава научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров

При этом он заметил, что категорически против раскола общества или репрессий несогласных. "Но факты знать надо, - убежден Дмитрий Омельчук. - 130 тысяч крымчан казнили фашисты за отказ от сотрудничества с ними, 47 тысяч партизан были расстреляны. Это те, кого оккупанты назвали "котом в мешке". Но 15-18 процентов населения Крыма сотрудничали с оккупантами с оружием в руках, а накануне прихода Красной армии в 1944 году, за месяц до освобождения Крыма, "уходили в партизаны". Причем это были представители разных народов".

Первые научные труды по исследованию коллаборационизма в Крыму ожидаются в 2020-2021 годах.

Общество История День Победы
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