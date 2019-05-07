Кто принижает значение освобождения Крыма от фашистов

Оба эксперта сошлись во мнении, что главных мифов об освобождении Крыма от фашистов два. Они копируют мифы русско-турецких войн ХIХ века и Первой мировой войны: это миф о том, что мы "бросили Перекоп", и миф о том, что позволили немцам свободно эвакуировать ценности, например, Херсонеса, технику и даже наших военнопленных в порт Констанца в Румынии.
- Надо отдать должное гитлеровцам - эвакуация была организована технически совершенно, - считает Сергей Горбачев, - но она была сорвана. Среди главных причин - действие наших авиации и партизан, а также немотивированность к сопротивлению румын и итальянцев, составлявших до 40 процентов гитлеровских подразделений. И тут опять повторился урок истории - местное население оказалось для оккупантов из разных стран "котом в мешке", хотя ставка делалась на его лояльность. Именно поэтому Крымская наступательная операция стала своеобразным экзаменом по урокам прежних войн.
И хотя по оценкам военных исследователей Крымская наступательная операция изменила геополитику Южной Европы и открыла коридор для ее освобождения от фашизма, они признают, что события тех месяцев остаются малоизученными. Так, например, только сейчас раскрываются архивные данные о том, что Крымское наступление планировалось начать высадкой десанта в районе степного Джанкоя, чего не случилось, откуда и берет начало миф о "брошенном Перекопе". Вторая неизученная тема - бездействие ленд-лизовских торпедных катеров в Черном море.
- Но самая больная тема - сотрудничество с оккупантами местных, - говорит доцент философского факультета Таврической академии КФУ Дмитрий Омельчук. - Медали все выставляют напоказ, но сотрудничество с оккупантами скрывают. Еще и потому, что многие документы того времени засекречены. Например, документы судов над коллаборационистами. Отсюда и громкий скандал, связанный с учебным пособием "История Крыма для десятых классов". Его не было бы, если бы были открыты архивные документы.
При этом он заметил, что категорически против раскола общества или репрессий несогласных. "Но факты знать надо, - убежден Дмитрий Омельчук. - 130 тысяч крымчан казнили фашисты за отказ от сотрудничества с ними, 47 тысяч партизан были расстреляны. Это те, кого оккупанты назвали "котом в мешке". Но 15-18 процентов населения Крыма сотрудничали с оккупантами с оружием в руках, а накануне прихода Красной армии в 1944 году, за месяц до освобождения Крыма, "уходили в партизаны". Причем это были представители разных народов".
Первые научные труды по исследованию коллаборационизма в Крыму ожидаются в 2020-2021 годах.