Матчи 28 тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская премьер-лига (РПЛ) почтит память жертв трагедии в аэропорту Шереметьево. Матчи 28 тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания.

Об этом сообщил журналистам директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев. Он отметил, что клубы будут вправе сами решить, надевать ли футболистам траурные повязки на предстоящие матчи.

5 мая самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск, через 28 минут после вылета из-за попадания молнии вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку, при которой возник пожар. Из 73 человек, находившихся на борту, в живых осталось 32.

28 тур РПЛ стартует 10 мая, "Оренбург" примет екатеринбургский "Урал". Центральным матчем тура станет встреча досрочно завоевавшего чемпионство "Зенита" с московским ЦСКА - она состоится в Санкт-Петербурге 12 мая.