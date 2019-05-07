Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск"

Фильм датского режиссера Томаса Винтерберга о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск", которая случилась в Баренцевом море, получил прокатное удостоверение и выйдет в российский прокат 27 июня.

Исполнительный продюсер ленты - знаменитый Люк Бессон. Премьера фильма переносилась несколько раз по решению прокатчика. "Это кино о гибели АПЛ "Курск" в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х, - рассказал в интервью ТАСС министр культуры Владимир Мединский. - Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории".

Как рассказал Мединский, в фильме немало мифов и шаблонов - натовцы хорошие, они хотят помочь, командование флотом ни на что не способно, а семьи моряков - жертвы идеологии и режима. Но, по его словам, он "предостерег бы от навешивания на "Курск" ярлыков: типа "идеологическая диверсия" и т.п.".

"Просто это кино снято не для нас, - говорит Владимир Мединский. - Оно у них там такое для самих себя. Часть условного Запада исторически так хочет нас видеть. Ну и ладно. Мы видим свои проблемы. Мы их решаем. Мы меняемся. А вот идейные штампы на Западе не меняются. Из века в век там старательно внушают сами себе, что все эти накрученные в их головах мифы о России - это так и есть на самом деле… Посему повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату очередное предвзятое и не очень хорошее кино о России мы не будем. Оно того не стоит. А в нравственности и хорошем вкусе нашего зрителя мы не сомневаемся".