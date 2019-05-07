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07.05.2019 13:22
Рубрика: Власть

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево

Текст: Владимир Кузьмин

Семьи жертв авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево получат по девять миллионов рублей, пострадавшие - до 2,5 миллионов. По одному миллиону "Аэрофлот" выплатит остальным пассажирам рейса.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил без задержек осуществить все выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета "Сухой Суперджет 100". "Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей", - заявил он на заседании правительства. Подобные мероприятия, подчеркнул он, имеют ряд организационных и правовых нюансов, связанных с проведением в том числе следственных действий. "Но нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек", - указал премьер.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минздрав: Состояние пострадавших в Шереметьево стабильно

Министр транспорта Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию, которая занимается расследованием происшествия и организацией помощи пострадавшим, объявил о суммах компенсацией, полагающихся семьям погибших. "Будет выплачено по девять миллионов рублей, - сообщил глава Минтранса. - Это два миллиона страховые выплаты, два миллиона - региональные выплаты, пять миллионов - это выплаты компании "Аэрофлот". Все необходимые решения по компенсациям приняты, заверил он.

Пострадавшим в авиакатастрофе полагается до 2,5 миллионов в зависимости от тяжести полученных травм, а также выплата затрат на лечение. "В составе этой суммы два миллиона рублей уплачивает "Аэрофлот", от 200 до 500 тысяч рублей - субъекты Российской Федерации", - сообщил Дитрих. Кроме того, авиакомпанией принято решение выплатить по одному миллиону рублей всем остальным пассажирам.

Дмитрий Медведев также поставил перед госкомиссией задачу сделать выводы после изучения технических и правовых обстоятельств происшествия: "Должны быть определенные оценки, технические выводы, организационные выводы, выводы в сфере регулирования".

Власть Работа власти Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Председатель Правительства Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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