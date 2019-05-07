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07.05.2019 14:39
Рубрика: Экономика

МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Текст: Екатерина Ясакова
За первые четыре месяца этого года рубль стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Апрель 2019".
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным обзора, с начала года рубль вырос на 7,3 процента: примерно c 69 рублей за доллар в конце декабря до 64-65 рублей в середине апреля.

Остальные валюты продемонстрировали умеренное повышение (в пределах 4 процентов). Как отмечается, укреплению рубля в первом квартале 2019 года способствовало уменьшение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody"s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Среди причин укрепления российской валюты эксперты министерства называют исключение из санкционного списка компаний Rusal, En+ и "Евросибэнерго"", - приводит РБК данные обзора. Напомним, что санкции в отношении компании Олега Дерипаски действовали с апреля прошлого года.

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Минэкономразвития Курс рубля
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