Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд. Это делается ежегодно - специалисты министерства выстраивают график выходных дней таким образом, чтобы время отдыха можно было использовать наиболее рационально.

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