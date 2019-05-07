Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Например, чтобы день отдыха не "разбивал" рабочую неделю надвое. Окончательное решение принимает кабинет министров - предлагаемый порядок переноса закрепляется постановлением правительства России.
"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса, - говорится в сообщении министерства. - Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)".
Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:
- с 1 по 8 января;
- с 22 по 24 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
- с 12 по 14 июня;
- 4 ноября.
Проект постановления правительства России размещен для общественного обсуждения на портале официальных публикаций проектов нормативных актов.
Какие праздничные даты закреплены в Трудовом кодексе РФ (статья 112):
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
• 7 января - Рождество Христово;
• 23 февраля - День защитника Отечества;
• 8 марта - Международный женский день;
• 1 мая - Праздник Весны и Труда;
• 9 мая - День Победы;
• 12 июня - День России;
• 4 ноября - День народного единства.