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07.05.2019 18:00
Рубрика: Общество

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Текст: Ирина Невинная
Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд. Это делается ежегодно - специалисты министерства выстраивают график выходных дней таким образом, чтобы время отдыха можно было использовать наиболее рационально.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, чтобы день отдыха не "разбивал" рабочую неделю надвое. Окончательное решение принимает кабинет министров - предлагаемый порядок переноса закрепляется постановлением правительства России.

Фото: iStock
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"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса, - говорится в сообщении министерства. - Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)".

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:

- с 1 по 8 января;

- с 22 по 24 февраля;

- с 7 по 9 марта;

- с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;

- с 12 по 14 июня;

- 4 ноября.

Проект постановления правительства России размещен для общественного обсуждения на портале официальных публикаций проектов нормативных актов.

Справка "РГ"

Какие праздничные даты закреплены в Трудовом кодексе РФ (статья 112):

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

• 7 января - Рождество Христово;

• 23 февраля - День защитника Отечества;

• 8 марта - Международный женский день;

• 1 мая - Праздник Весны и Труда;

• 9 мая - День Победы;

• 12 июня - День России;

• 4 ноября - День народного единства.

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