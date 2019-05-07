На какие новинки стоит обратить внимание на главном Параде страны

9 мая военные Парады пройдут во многих городах России и на зарубежных российских базах. Традиционно самый масштабный, конечно, на Красной площади.

Всего, по данным Минобороны России, в наших Парадах задействовано свыше 1600 единиц военной техники. Глаза разбегаются - на что обратить особое внимание?

Эксперты предлагают ориентироваться на бестселлеры: зенитные комплексы "Бук‑М2Э" и "Тор-М2Э", "Панцирь-С1", оперативно-тактический "Искандер‑Э". Броня: "Тигр‑М", "Тайфун‑К" и БТР-82А, боевая машина поддержки танков. В небе - МиГ‑29М, сверхманевренные Су‑30СМЭ и Су‑35, истребитель-бомбардировщик Су‑32, боевые вертолеты Ми‑28НЭ и Ка‑52, тяжелый транспортный Ми‑26Т2.

Ну а наш выбор - у вас перед глазами. Что называется, на вкус и цвет...

"Грибы" с глазами

А‑50У в НАТО называют Mainstay ("Оплот" или "Главная опора"), у нас по традиции - "грибом", реже - "летающей тарелкой".

Истребитель истребляет, бомбардировщик бомбит или запускает крылатые ракеты. Чем так славен самолет ДЛРОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления), что ему выпала честь пролететь над Красной площадью?

Представьте себе: А‑50У совершеннее и важнее многих самолетов, которые вы видите на воздушных шоу. Изначально он был создан для наведения перехватчиков, сегодня помогает воевать всем родам войск - на земле, на воде и в небе.

Считается, что "летающие радары" есть у многих стран. На самом деле только мы и США обладаем полноценными группировками самолетов ДРЛОиУ - у нас А‑50 и А‑50У, у американцев Е‑3. Остальным - увы, такая роскошь пока не по интеллекту.

Топ ган

Фото: Константин Завражин/ РГ

В руках десантников - новые автоматы АК‑12, которыми минобороны заменяет АК‑74М.

Концерн "Калашников" поставил первую партию из 5000 АК‑12 в войска. Кстати, эти автоматы мы скоро увидим и на парадах в Армении: эта страна первой из зарубежных заказчиков оценила новое оружие. Его преимущества: хромированный ствол; "вывешенное" цевье; регулируемый по длине приклад; планка Пикатинни для установки прицелов. Кроме одиночного и автоматического огня, есть режим "очередь с отсечкой в два выстрела". Надежен, как все отечественное оружие.

Тачанка XXI века

Фото: РИА Новости

Багги "Чаборз М3" - сделано в Чечне. Тактический вездеход для труднопроходимых районов (от настоящих гор до банального бездорожья). Три члена экипажа, вооруженных пулеметом или гранатометом, на скорости до 130 км/ч и с высокой плавностью хода могут решать задачи, которые не по силам танкистам и мотострелкам. Пока танк разворачивает башню, несколько таких багги уже уничтожат базу и, поставив аэрозольную завесу, исчезнут.

У чеченских спецназовцев они появились раньше всех: два года назад. Чаборзы успешно испытывали в Сирии и в Арктике. Партию машин закупила Росгвардия.

4х4

Фото: РИА Новости

Военные ВАЗ‑пикап перед Мавзолеем: такого мы еще не видели.

Легко восторгаться супертанком "Армата" и боевыми роботами. Но армии нужно не только чудо-оружие и машины из фантастических блокбастеров. Lada в формате грузовичка 4x4 от дочерней структуры АвтоВАЗа заслужила дебют на Красной площади. У таких пикапов (как и у многоцелевых багги) - большое будущее.

Aurus Senat: теперь и кабриолет

Фото: Константин Завражин/ РГ

Впервые лимузин и седан Aurus Senat мир увидел на инаугурации президента РФ 7 мая 2018 года.

И вот ровно через год сам министр обороны принимает Парад на кабриолете Aurus Senat. Машина оснащена гибридной установкой на базе 600‑сильного двигателя V8 и электромотора. КПП - 9‑ступенчатый автомат. Амортизаторы в режиме демпфирования вибрации раскрыли свои возможности на брусчатке Красной площади. 9 мая присмотритесь: Aurus Senat Cabrio идет как по асфальту.