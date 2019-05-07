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Названа дата премьеры 2-го сезона сериала Финчера "Охотник за разумом"

Новости
    07.05.2019, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Добрая весть: у второго сезона отличного сериала Дэвида Финчера и Netflix "Охотник за разумом" (Mindhunter) появилась дата премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам актрисы Шарлиз Терон, сопродюсера этой мощной криминальной драмы, продолжение истории агентов ФБР, создающих спецотдел по исследованию психологии маньяков и серийных убийц, зрители увидят в августе этого года.

О чем Шарлиз сообщила Говарду Стерну на SiriusXM.

Фрагмент беседы актрисы и радиоведущего доступен в социальных сетях, в частности - на Twitter-аккаунте "Охотника".

При этом Терон заверила, что сериал - "прекрасный и мрачный", и она вместе со всеми ждет не дождется второго сезона.

Премьера первого, напомним, состоялась 13 октября 2017 года.

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