Названа дата премьеры 2-го сезона сериала Финчера "Охотник за разумом"

Добрая весть: у второго сезона отличного сериала Дэвида Финчера и Netflix "Охотник за разумом" (Mindhunter) появилась дата премьеры.

По словам актрисы Шарлиз Терон, сопродюсера этой мощной криминальной драмы, продолжение истории агентов ФБР, создающих спецотдел по исследованию психологии маньяков и серийных убийц, зрители увидят в августе этого года.

О чем Шарлиз сообщила Говарду Стерну на SiriusXM.

Фрагмент беседы актрисы и радиоведущего доступен в социальных сетях, в частности - на Twitter-аккаунте "Охотника".

При этом Терон заверила, что сериал - "прекрасный и мрачный", и она вместе со всеми ждет не дождется второго сезона.

Charlize Theron reveals an August 2019 release date for #Mindhunter Season 2 on SiriusXM's “Howard Stern Show" on Monday, April 29th. pic.twitter.com/dfzS9TVoQr — Mindhunter News (@MindhunterNews) 30 апреля 2019 г.

Премьера первого, напомним, состоялась 13 октября 2017 года.