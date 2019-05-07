Новости

Большегрузам запретят ездить по челябинским трассам в жару 09:27
В Забайкалье обеспечат жильем пострадавших от природных пожаров 09:25
Лавров придумал каламбур про телекомпанию CNN 09:24
В Гатчину приехала делегация школьников и педагогов из Киргизии 09:21
Стартовали продажи оранжевого УАЗ "Хантер" за 900 тысяч рублей 09:15
В Приморье поступило 160 млн рублей для работников "Радиоприбора" 09:13
В Свердловской области сторожевая собака загрызла мужчину 09:11
В Сочи эвакуировали жильцов горящего дома 09:11
Вопрос обязательного донорства органов расколол Германию 09:10
Погибшие москвичи в Шереметьево получат от города по 1 млн рублей 09:08
В Красноярском крае школьница сорвалась с обрыва во время пикника 09:05
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 08:54
В Башкирии в огне погибла женщина с двумя детьми 08:41
В Башкирии в лобовом ДТП погибла пенсионерка 08:37
ЦБ получит возможность засекретить информацию о слиянии банков 08:30
В Якутске наградили школьника, задержавшего преступника 08:27
Роскачество составило рейтинг акустических систем 08:00
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет 07:55
В Японии обнаружили фрагменты черного ящика разбившегося F-35 07:31
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией 07:26
В ДВФУ создадут "синтетическую личность" на базе суперкомпьютера 07:15
В России задумались о введении платного заказа столиков 07:05
В Москве потеплеет до +25 градусов 06:15
Бывший адвокат Трампа отправился в тюрьму отбывать наказание 06:13
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт 05:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 07:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета. Об этом пишет Medicalxpress.

- Мы сосредоточились на пациентах с сердечной недостаточностью, потому что у них самая высокая смертность от заболеваний сердца. У таких людей прогноз на выживаемость похож на тот, что обычно бывает при метастатическом раке легких. Несмотря на значительные успехи в лечении сердечной недостаточности за последнее десятилетие, мы вынуждены констатировать увеличение случаев преждевременной смерти от недуга, - объяснила кардиолог Садия Хан.

Фото: iStock
Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение

Она также пояснила, что, учитывая эпидемии ожирения и диабета, тенденция будет, скорее всего, ухудшаться. В своей работе специалисты использовали данные национального Центра по контролю и профилактике заболеваний для эпидемиологических исследований, которые включают информацию о причинах смерти людей в США в период с 1999 года по 2017 год. Данные охватывают более 47 миллионов человек.

- Чтобы бороться с этой тревожной тенденцией, надо сосредоточиться на улучшении контроля за факторами риска. Это кровяное давление, холестерин и диабет. Важно помнить, что защитить себя от развития сердечной недостаточности можно с помощью регулярной физической активности и правильного сбалансированного питания, - отметила Хан.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета