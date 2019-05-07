Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета. Об этом пишет Medicalxpress.

- Мы сосредоточились на пациентах с сердечной недостаточностью, потому что у них самая высокая смертность от заболеваний сердца. У таких людей прогноз на выживаемость похож на тот, что обычно бывает при метастатическом раке легких. Несмотря на значительные успехи в лечении сердечной недостаточности за последнее десятилетие, мы вынуждены констатировать увеличение случаев преждевременной смерти от недуга, - объяснила кардиолог Садия Хан.

Она также пояснила, что, учитывая эпидемии ожирения и диабета, тенденция будет, скорее всего, ухудшаться. В своей работе специалисты использовали данные национального Центра по контролю и профилактике заболеваний для эпидемиологических исследований, которые включают информацию о причинах смерти людей в США в период с 1999 года по 2017 год. Данные охватывают более 47 миллионов человек.

- Чтобы бороться с этой тревожной тенденцией, надо сосредоточиться на улучшении контроля за факторами риска. Это кровяное давление, холестерин и диабет. Важно помнить, что защитить себя от развития сердечной недостаточности можно с помощью регулярной физической активности и правильного сбалансированного питания, - отметила Хан.