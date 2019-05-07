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07.05.2019 10:11
Рубрика: Спорт

Новичок "Коламбуса" Гавриков получил вызов в сборную России

Текст: Данила Жиляев

Российский защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков получил вызов в сборную России на чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"Коламбус" минувшей ночью завершил выступление в Кубке Стэнли, в шестом матче четвертьфинальной серии уступив "Бостону" 0:3. Гавриков принял участие в этой игре - при этом она стала для него дебютной в составе "мундиров".

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"Было удивительно, - признался Владислав. - Немного нервничал, но старался изо всех сил, хотя могу играть и лучше". Он отметил, что ему еще нужно привыкнуть к площадкам североамериканского формата.

Примечательно, что Гавриков на данный момент - единственный российский игрок "Коламбуса", получивший вызов в сборную. Вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин пока что не были приглашены в национальную команду.

Стоит отметить, что этот матч за "Коламбус" мог стать для них последним, так как с июля они могут оказаться неограниченно свободными агентами в НХЛ. Панарин признался, что сейчас совершенно об этом не думает, он опустошен после неудачи.

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Вместе с тем, решение тренерского штаба национальной команды не вызывать Артемия и Сергея видится вполне логичным. Во-первых, в сборной укомплектована вратарская линия, да и в атаке проблем нет. Во-вторых, оба игрока не подписывали с клубом новых контрактов, поэтому, если ситуация не изменится, они останутся без команды. В таком случае выступление на чемпионате мира может оказаться для них рискованным в связи с возможными травмами.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Наша команда попала в группу В, которой предстоит выступать в Братиславе. Соперниками россиян на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Австрия и Италия.

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