1. Как живут звезды

Что читать: Сергея Николаевича "Театральные люди" (АСТ "Редакция Елены Шубиной").

Цитата: "Во всяком случае, я не был готов, когда переступал порог Театра Романа Виктюка летом 1991 года, хотя мне было уже за тридцать и в театре я успел повидать много разного. Но одно дело, когда ты сидишь в зале, и другое, когда оказываешься за кулисами в непосредственной близости от всех этих разгоряченных тел, раскрашенных лиц, когда слышишь разговоры в гримерных и курилках. Тогда театр открывается тебе своей самой непарадной и непраздничной стороной. Но, так или иначе, это был Театр. Именно так - с прописной буквы".

Чем это интересно: Уже от одних героев книги может вскружиться голова - Алиса Фрейндлих, Рената Литвинова, Михаил Барышников, Майя Плисецкая, Кирилл Серебренников, Данила Козловский, Алла Демидова, Инна Чурикова, Евгений Миронов... Но сначала вы узнаете, как начался роман с театром у автора книги, театрального критика Сергея Николаевича, когда он жил на Кутузовском проспекте и проводил дни напролет в кинотеатре "Иллюзион".

Что в итоге: День за днем вы будете окунаться в будни звезд театра и кино. Как Роман Виктюк пытался сводить коллектив театра в ресторан "Сакура", как Данила Козловский снимался с Шарлоттой Рэмплинг и как в исполнении Ренаты Литвиновой "Вишневый сад" впервые на памяти Николаевича был сыгран как комедия.

2. Как научиться жить счастливо

Что читать: Марианна Гончарова "Тупо в синем и в кедах" (Издательство "Время").

Цитата: "Мне через год восемнадцать. Мои бабушки обещали меня научить крутить блюдце и вызывать духов. Я спросила их, а вот если их любимую Эми Уайнхаус вызвать или Теслу, например. А они - ну вот еще, не-е-ет. У них получается вызывать только разных врачей. Авиценну вызвали один раз. Только не поняли ни фига ничего. Он на персидском языке лопотал, бубнил, провозглашал торжественно, вскрикивал что-то важное, а потом разгневался... Разгневался на непонятливых бабок, сказал что-то вроде "эй, хак бар сарам" и свинтил в астрал".

Чем это интересно: Это дневник девочки-подростка Лизы Бернадской. Чем ближе читатель знакомится с семьей Лизы, тем больше ему хочется стать их другом. Здесь настоящее счастье, несмотря на испытания, которые выпали на долю этой семьи.

Что в итоге: Книгу стоит прочитать хотя бы для того, чтобы научиться верить в лучшее. Ну и чтобы улыбнуться, потому что без улыбки ее не прочтешь.

Письма

Тайны сурового человека

Издательство "Бослен" совместно с Музеем космонавтики выпустили переписку одного из основоположников советской космонавтики Сергея Королева с женой Ниной, которая охватывает 18 лет, - "Королев. Горизонт событий. Нежные письма сурового человека. 1947-1965". В ней много сердечности на фоне хроники становления космонавтики.

29.06.49 г.

Сергей Павлович - Нине Ивановне



из Капустина Яра в Саки

...Наша жизнь тут течет без каких-либо особых волнений и осложнений. Работы, конечно, очень много, и я стараюсь по этому поводу не очень переживать и расстраиваться, ведь, как говорится, всего не переделаешь...

Очень надоел дождь. Вот уже третий день идет без перерыва, и при этом довольно сильный. Холодно, мокро и неуютно как-то. Стараешься по возможности не высовывать нос на улицу. Может быть, поэтому и ремонт нашего катера затянулся, ведь его даже нельзя вытащить на воздух из сарая для окраски и просушки. Неожиданно на днях я получил медаль "800 лет Москвы" - через наш горсовет. Таким образом, эта историческая медаль "для внуков" заняла место в нашем шкафу...

09.10.49 г.

Сергей Павлович - Нине Ивановне



из Капустина Яра в Калининград

Плутенька мой маленький, родной и "непослушный"! Как эти дни часто о тебе думал и тебя вспоминал: то представлял тебя пишущей письмо, то сидящей и читающей, то в "моей кроватке", и так мне безумно хочется тебя повидать. Я уже начал просить начальство меня отпустить, но дела здесь очень много. Ловим погоду и поэтому работаем не покладая рук. Видно, что к концу месяца закончим. Прошу тебя заранее перенести свой день рождения - я хочу обязательно его провести с тобой вместе. Устал я здорово, но самочувствие неплохое и настроение очень хорошее. На прошлой неделе я немного хворал - было воспаление тройничного нерва лица на левой стороне. Сейчас все прошло как будто, и следов нет никаких.

21.05.57 г.

Сергей Павлович - Нине Ивановне



Тюратам - Подлипки

Мое солнышко родное, моя маленькая Нинусенька! Спасибо тебе за все присланные вкусные вещи. Я даже растерялся при виде этого торта и такого количества сладостей. Вся беда здесь в том, что все страшно сохнет, т. к. влажность воздуха здесь ничтожная, примерно раза в 4 ниже, чем в Москве, а температура воздуха высокая. Поэтому мне придется привлечь и еще моих сотоварищей для того, чтобы все эти вещи не пропали. Чувствую я всю бескрайнюю силу твоей нежности, твоего внимания ко мне, родная моя, и тысячу раз тебе за это спасибо от меня, особенно в эти трудные, наполненные до краев и техникой самой невозможной, и самыми невероятными вспышками среди человеческих отношений.

29.05.62 г.

Сергей Павлович - Нине Ивановне

Москва. Останкино

Как быстро бежит время, не успеваешь отсчитывать дни и сутки. Вот уже почти две недели, как я путешествую. К сожалению, мои "путешествия" связаны не только с географическими перемещениями, но и с огромной, многогранной и необычайно сложной новой наукой и новейшей техникой. Я и сам порою поражаюсь полету неукротимой человеческой мысли к барьеру неизвестного и через него! Как это все интересно, как здорово! Но и трудно одновременно, и мне как-то особенно. Видно, здорово годы уже сказываются и, пожалуй, мое "низкое давление". Но я твердо веду линию - отдыхать, когда можно, а если сильно устал, то немедленно отдыхать, отложив все. Котя мой родной, моя маленькая нежная девочка, как часто, тепло и нежно я тебя вспоминаю. Какое для меня счастье твоя любовь и дружба, твое неизменное доброе и внимательное отношение ко мне. А ведь как это трудно! Я ведь тоже хотя и молчу и все вижу, но иногда и не молчу! Если есть в человеческой жизни счастье, то оно наше с тобой. И чтобы ни было, но вместе мы его сохраним и защитим.

Тем временем

"Война и мир" 156 лет спустя

В апреле в Сети стартовал любопытный литературный проект - современные российские авторы в режиме онлайн пишут коллективный роман-буриме для подростков. Называется он "#12 Война и мир в отдельно взятой школе". Уже опубликованы две главы, авторами которых стали Денис Драгунский и Игорь Малышев.

В проекте примут участие 24 писателя.

Идея проекта не нова, восходит к 1920-м годам, когда Михаил Кольцов, будучи главным редактором журнала "Огонек", затеял роман-буриме. Так появились "Большие пожары", роман, написанный лучшими писателями советского времени: Александром Грином, Леонидом Леоновым, Исааком Бабелем, Борисом Лавреневым, Алексеем Толстым, Михаилом Зощенко, Вениамином Кавериным - всего 25 писателей.

Организаторы этой затеи, редакция сайта "Хочу читать", решили рискнуть и повторить задумку Кольцова. А автор первой главы - известный писатель Денис Драгунский - пригласил к участию самого Льва Толстого: начало истории - это прямая отсылка к первой главе знаменитой эпопеи.