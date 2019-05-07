Семь бывших баз хранения и утилизации химического оружия перепрофилируют в комплексы по переработке высокоопасных отходов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Кабмин планирует к 2023 году завершить модернизацию четырех объектов, которые входили в ведение Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия. К концу 2024 года на "мирные рельсы" планируется поставить все семь бывших баз по уничтожению самого опасного оружия в мире.

В новых комплексах будут утилизировать опасные отходы - ртуть, фосфаты, свинец

Согласно документу в рамках национального проекта "Экология" предусмотрено перепрофилирование химических объектов "в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности".

В эту категорию попадают чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы, к которым, в частности, относятся ртуть, селен, фтороводород, фосфаты, хлороформ, цианиды, свинец и другие высокотоксичные химические соединения, которые смертельно опасны для человека.

В правительстве убеждены, что такие меры позволят значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок. На перепрофилирование объектов из бюджета будет выделено 17,2 млрд рублей. Заказчиком работ определена госкорпорация "Росатом".

Прежде чем передать химобъекты для мирного использования, на них будет проведена тщательная обработка. Специалисты дегазируют конструкции и оборудование, демонтируют изделия и материалы там, где уничтожали отравляющие вещества.

Эта работа будет проходить под строгим контролем. Мельчайшие частицы смертельных ядов будут буквально выскребать из помещений, чтобы не допустить даже гипотетической возможности нанести ущерб здоровью людям, которые придут на смену военным химикам.

Спецобъекты по уничтожению химоружия находятся в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область), Почеп (Брянская область) и в поселках Горный (Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область), Кизнер (Удмуртия).

Рядом с ними были построены небольшие микрорайоны с развитой инфраструктурой - магазинами, детскими садами, стадионами, бассейнами. Перепрофилирование химбаз позволит специалистам не уезжать с обжитого места, а найти применение своим знаниям в мирной сфере.