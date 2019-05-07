Одна заложница освобождена из табачного магазина во Франции

Захвативший нескольких заложников в табачном магазине в окрестностях Тулузы молодой мужчина примерно через три часа отпустил одну женщин-заложницу. По сведениям полиции, еще три остаются в заложницах.

Сообщается, что захватчику 17 лет, он местный житель, ранее имел проблемы с законом. В табачный магазин он предположительно пришел с целью ограбления, однако затем захватил в заложники четырех женщин.

Преступник вооружен огнестрельным оружием и уже сделал несколько выстрелов в сторону спецназа полиции и жандармов, оцепивших магазин. Захватчик продолжает требовать переговорщика.