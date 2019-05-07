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07.05.2019 22:26
Рубрика: В мире

Одна заложница освобождена из табачного магазина во Франции

Текст: Константин Волков

Захвативший нескольких заложников в табачном магазине в окрестностях Тулузы молодой мужчина примерно через три часа отпустил одну женщин-заложницу. По сведениям полиции, еще три остаются в заложницах.

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Сообщается, что захватчику 17 лет, он местный житель, ранее имел проблемы с законом. В табачный магазин он предположительно пришел с целью ограбления, однако затем захватил в заложники четырех женщин.

Преступник вооружен огнестрельным оружием и уже сделал несколько выстрелов в сторону спецназа полиции и жандармов, оцепивших магазин. Захватчик продолжает требовать переговорщика.

В мире Европа Франция
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