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07.05.2019 12:54
Рубрика: Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова возглавила рейтинг фигуристов

Текст: Анна Козина
Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов после сезона-2018/19, при распределении мест учитываются результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, Гран-при и других международных соревнований завершившегося и предыдущего сезонов.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Лидером в женском одиночном катании является олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 россиянка Алина Загитова, у которой 4510 баллов. Вторую строчку занимает японка Сатоко Мияхара (3459). Тройку лучших замкнула еще одна российская спортсменка, бронзовая медалистка ЧМ прошедшего сезона Евгения Медведева (3384).

В топ-10 попали Станислава Константинова (9-я строчка, 2514) и чемпионка Европы Софья Самодурова (10, 2345). В 20-ку лучших вошли Елизавета Туктамышева (13, 2137), Александра Трусова (18, 1835) и Мария Сотскова (19, 1805).

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Среди спортивных пар также лидируют россияне - серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и двукратные серебряные (2018, 2019) призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов (4042 балла). Им уступают французы Ванесса Джеймс - Морган Сипре (3709) и вторая российская пара Наталья Забияко - Александр Энберт (3696).

Рейтинг танцевальных дуэтов возглавили американцы Мэдисон Хуббелл - Закари Донохью (4098), следом идут обладатели "серебра" Игр и четырехкратные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (3490), а также итальянцы Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри (3439). Наши танцоры Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертую строчку (3277), Виктория Синицина и Никита Кацалапов - пятую (3061).

У мужчин на первой строчке расположился двукратный чемпион мира американец Натан Чен (4290). На втором месте - японец Шома Уно (4045), на третьем, как ни странно, россиянин Михаил Коляда (3670), который провел неудачный сезон. А вот двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю только четвертый (3461).

Справедливости ради отметим, что, если рассматривать только результаты сезона-2018/19, Коляда стал только шестым. Первое место занял Натан Чен, второе - Шома Уно, третье - Юдзуру Ханю.

Спорт Фигурное катание
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