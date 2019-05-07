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07.05.2019 17:43
Рубрика: Власть

Сядут за свой счет

Осужденных обяжут платить за адвокатов, назначенных следствием
Текст: Владислав Куликов
Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в УК и УПК, предлагающий ввести более строгие правила взыскания процессуальных издержек. Государство начнет гораздо чаще взыскивать с осужденных расходы на предоставленных адвокатов.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Право на защиту для обвиняемого в преступлении является фундаментальным, закрепленным в Конституции. Поэтому государство гарантирует, что человек не останется один на один со следователем. Если у обвиняемого нет своего адвоката, то защитник будет человеку предоставлен государством. Однако - и это очень важный нюанс - такой адвокат не является бесплатным.

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Государство выплатит защитнику гонорар по утвержденным расценкам. А потом может взыскать эти деньги с осужденного. Конечно, если человека оправдают, он ничего не будет должен. В остальных случаях возможны варианты.

"В случае вынесения обвинительного приговора государство вправе взыскать с гражданина процессуальные издержки по уголовному делу, в том числе средства, выплаченные адвокату", подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

От выплаты таких издержек освобождены осужденные, признанные неимущими

Он напомнил, что от выплаты подобных издержек освобождены лишь некоторые категории осужденных, например неимущие. Суд также вправе простить или сократить человеку адвокатский долг, если взыскание этих сумм ухудшит материальное положение тех, кто находится на иждивении осужденного. Не выставят счет и в том случае, если обвиняемый отказывался от адвоката, однако защитника все равно вызвали. В определенных ситуациях вести расследование и рассматривать дело без адвоката невозможно.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в течение года в ведомстве находилась 221 тысяча исполнительных листов о взыскании с осужденных расходов на адвокатов, назначенных государством. Общая сумма долга составила 1,4 миллиарда рублей. За год было взыскано 160,5 миллиона рублей. Остальные долги еще погашаются.

Фото: jirapong manustrong/ iStock
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"Однако в тех случаях, когда осужденный обязан возместить судебные расходы, суды далеко не всегда взыскивают компенсации, - рассказывает Владимир Груздев. - Подготовленный проект меняет ситуацию: в УПК закрепляется обязанность суда указывать в числе процессуальных издержек, взыскиваемых с осужденного, расходы на адвоката по назначению. Расходы будут взыскиваться в том числе, если осужденному назначено наказание, не связанное с лишением свободы".

Согласно поправкам, следователи будут прикладывать к обвинительному заключению справку о суммах, которые были выплачены адвокату по назначению. При решении вопроса об условно-досрочном освобождении суд будет также изучать, погашены ли долги в том числе по процессуальным издержкам. Если долги не погашены, то в досрочном освобождении могут отказать.

Предлагаются и более строгие подходы к получившим условный срок. Как говорится в пояснительной записке, если такой осужденный не возместит процессуальные расходы, в том числе затраты на адвоката, то суд будет вправе принять решение об отмене условного осуждения и назначении реального срока.
Кстати, в этом году началось поэтапное повышение тарифов для адвокатов по назначению. Предлагаемые нормы призваны компенсировать расходы бюджета.

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