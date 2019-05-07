От звездной сборной России на ЧМ-2019 ждут только победы

В Словакии 10 мая стартует 83-й чемпионат мира по хоккею. Главным фаворитом на нем будет сборная России. "РГ" рассказывает, почему.

Семь лет назад на ЧМ-2012 Евгений Малкин был абсолютно лучшим на турнире. Попробует повторить. Фото: Reuters

Лучше поздно

То, что ЧМ-2019 будет многообещающим, стало ясно еще в мае прошлого года, когда президент Международной федерации хоккея Рене Фазель объявил сроки его проведения. Никогда еще чемпионаты мира не начинались настолько поздно. А это значит, что сборные получили возможность пригласить на турнир как можно больше звезд из Национальной хоккейной лиги. Раньше ведущие энхаэловцы, задействованные в Кубке Стэнли, освобождались для чемпионата мира в лучшем случае на стадии плей-офф, а то и вовсе не успевали попасть на турнир. В этом году к моменту старта ЧМ-2019 в НХЛ прошло уже два раунда плей-офф. Причем многие фавориты вылетели уже в 1/8 финала.

Никита Кучеров установил рекорд по количеству очков за сезон НХЛ для россиян... Фото: Reuters

Команда мечты

Наибольшую выгоду из сложившегося положения извлекла сборная России. Даже на фоне звездных составов соперников наша команда выглядит очень грозно. Под знамена Ильи Воробьева съехались почти все лучшие. Один из лучших вратарей НХЛ Андрей Василевский, лучший бомбардир лиги Никита Кучеров, лучший ее снайпер Александр Овечкин, один из лучших центрфорвардов минимум десятилетия Евгений Малкин - это неполный список тех, кто откликнулся на приглашение тренерского штаба. Помогать энхаэловцам заводить "красную машину" будут проверенные бойцы из Континентальной хоккейной лиги, которая, как водится, представлена почти исключительно двумя клубами - ЦСКА и СКА.

...а Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером лиги. Фото: Reuters

В каком-то смысле Воробьев получил компенсацию за прошлый чемпионат мира, перед которым он в форс-мажорном порядке возглавил сборную. Тогда наши играли практически без звезд и вылетели уже в 1/4 финала. Другое дело, что обилие суперталантов автоматически не гарантирует поставленной командной игры. Это показали матчи наших на Чешских играх, где мы уступили сборным Швеции и Финляндии. Так или иначе, Илья Воробьев наверняка понимает, что с количеством приехавших звезд выросли и ожидания. И если год назад вылет в 1/4 финала был принят снисходительно, то амбиции команды, которую уже называют "дримтим" (dream team - команда мечты), совершенно другого уровня.

Андрей Василевский (в центре) еще довольно молод, ему 24 года, но он уже входит в когорту лучших вратарей мира. Фото: Reuters

Команда

Состав сборной России*

Вратари: Александр Георгиев ("Рейнджерс"), Андрей Василевский ("Тампа"), Илья Сорокин (ЦСКА);

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба - СКА), Александр Елесин ("Локомотив"), Дмитрий Орлов ("Вашингтон"), Никита Зайцев ("Торонто"), Артем Блажиевский, Никита Нестеров (оба ЦСКА), Богдан Киселевич ("Виннипег"), Михаил Сергачев ("Тампа"), Владислав Гавриков ("Коламбус");

Нападающие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все - ЦСКА), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - "Вашингтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Евгений Дадонов ("Флорида"), Сергей Плотников, Никита Гусев, Александр Барабанов (СКА), Никита Кучеров ("Тампа"), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес").

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* Окончательная заявка на ЧМ-2019 будет объявлена 8 мая.

Турнир

Кто сыграет на ЧМ-2019

Группа "А" Группа "В" Канада Швеция США Россия Финляндия Чехия Германия Швейцария Словакия Норвегия Дания Латвия Франция Австрия Великобритания Италия

Команды из группы "А" проведут свои матчи в Кошице, а из группы "В" в Братиславе. В четвертьфинал выйдут по четыре лучших из каждой группы. Две худшие сборные покинут элитный дивизион.

Календарь

Расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2019

10 мая

17.15*. Россия - Норвегия

12 мая

13.15. Россия - Австрия

13 мая

17.15. Россия - Чехия

15 мая

21.15. Россия - Италия

18 мая

13.15. Россия - Латвия

19 мая

21.15. Россия - Швейцария

21 мая

21.15. Россия - Швеция

Везде указано московское время.