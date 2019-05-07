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07.05.2019 18:35
Рубрика: Общество

Отдых детей поручат профессионалам

Текст: Евгений Гайва
Организацией отдыха и оздоровления детей будут заниматься только профессиональные компании. Новые нормы публикует "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Изменения внесены в статьи 56 и 561 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В основном заказчиками услуг по организации детского отдыха и оздоровления являются муниципальные образования, государственные предприятия, которые выкупают места, а затем распределяют их между школами, другими организациями, предоставляют тем, кто имеет право на бесплатный отдых, пояснил "РГ" замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Теперь заказчики должны будут проводить закупки услуг по организации отдыха детей путем проведения конкурса с ограниченным участием. Это значит, что для участия в конкурсе компаниям надо пройти предквалификационный отбор.

Вводятся дополнительные условия, говорит Баранов. "Заказчик должен будет выставить требования всем потенциальным участникам конкурса. Допущены к конкурсу будут только те, кто выполнит эти условия и будет соответствовать требованиям заказчика. То есть не все организации смогут принимать участие в конкурсе, а только ограниченное их количество", - поясняет эксперт. Эти критерии будут, скорее всего, сформулированы в распоряжении правительства, добавляет он. Только организации, прошедшие предварительный отбор, будут участвовать в конкурсе. А победит та, которая предложит лучшие условия.

Такие правила уже действуют для закупки работ или услуг технически сложного или инновационного характера, а также для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. В этот же перечень включены и услуги по организации детского отдыха.

В итоге, будет обеспечено участие в закупках лиц, обладающих необходимым уровнем квалификации. "На слуху случаи недобросовестной организации отдыха подрядчиками и даже гибели детей на отдыхе. Такие закупки проводились в форме электронного аукциона. Побеждали малые предприятия, не имеющие ресурсов для качественного предоставления таких услуг", - говорит Баранов. Поэтому требования постепенно ужесточаются с точки зрения гарантий безопасности оказания таких услуг, отмечает Николай Баранов.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Отдых детей в летних лагерях Комментарии к документам
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