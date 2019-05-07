Отдых детей поручат профессионалам

Организацией отдыха и оздоровления детей будут заниматься только профессиональные компании. Новые нормы публикует "РГ".

Изменения внесены в статьи 56 и 561 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В основном заказчиками услуг по организации детского отдыха и оздоровления являются муниципальные образования, государственные предприятия, которые выкупают места, а затем распределяют их между школами, другими организациями, предоставляют тем, кто имеет право на бесплатный отдых, пояснил "РГ" замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.

Теперь заказчики должны будут проводить закупки услуг по организации отдыха детей путем проведения конкурса с ограниченным участием. Это значит, что для участия в конкурсе компаниям надо пройти предквалификационный отбор.

Вводятся дополнительные условия, говорит Баранов. "Заказчик должен будет выставить требования всем потенциальным участникам конкурса. Допущены к конкурсу будут только те, кто выполнит эти условия и будет соответствовать требованиям заказчика. То есть не все организации смогут принимать участие в конкурсе, а только ограниченное их количество", - поясняет эксперт. Эти критерии будут, скорее всего, сформулированы в распоряжении правительства, добавляет он. Только организации, прошедшие предварительный отбор, будут участвовать в конкурсе. А победит та, которая предложит лучшие условия.

Такие правила уже действуют для закупки работ или услуг технически сложного или инновационного характера, а также для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. В этот же перечень включены и услуги по организации детского отдыха.

В итоге, будет обеспечено участие в закупках лиц, обладающих необходимым уровнем квалификации. "На слуху случаи недобросовестной организации отдыха подрядчиками и даже гибели детей на отдыхе. Такие закупки проводились в форме электронного аукциона. Побеждали малые предприятия, не имеющие ресурсов для качественного предоставления таких услуг", - говорит Баранов. Поэтому требования постепенно ужесточаются с точки зрения гарантий безопасности оказания таких услуг, отмечает Николай Баранов.