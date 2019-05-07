Итальянские врачи выяснили причину паралича Да Винчи

Леонардо да Винчи не смог дорисовать свое самое известное творение, картину "Мона Лиза", потому что серьезно повредил руку во время обморока. О новом исследовании двух итальянских медиков сообщила британская The Daily Telegraph.

Причины инвалидности художника эпохи Возрождения обсуждались искусствоведами на протяжении веков, а в последние годы частичный паралич в результате инсульта стал доминирующей теорией. Сторонники этой версии считают, что высокомолочная диета, которой он придерживался, действительно могла спровоцировать нарушение мозгового кровообращения, (при этом известно, что художник не ел мясо). Однако пластический хирург Давиде Лаззери и невролог Карло Росси из Италии провели исследование и пришли к выводу, что эта теория неверна.

На кроваво-красном меловом портрете Джованна Амброджо Финио изображен пожилой да Винчи, правая нижняя рука которого под прямым углом к телу, свернутая в складки одежды, словно в слинге. Его большой, указательный и средний палец вытянуты, а безымянный и мизинец сжаты. Если бы да Винчи действительно перенес инсульт, что скорее всего весь его кулак был бы сжат, пишут они в журнале Королевского медицинского общества. Кроме того, нет никаких доказательств, что у старого мастера были какие-либо лицевые или неврологические нарушения, которые почти неизбежны после инсульта.

Зато такое положение пальцев типично при параличе локтевой кости и травматическом повреждении нерва. Это часто случается с пожилыми людьми после падения во время обморока или головокружения, пишут исследователи.

- Теперь мы понимаем, почему мастер оставил множество незаконченных картин, в том числе портрет Моны Лизы, - говорит доктор Лаззери.

Рисунки, приписываемые Да Винчи, заштрихованы от левого верхнего угла, что типично для левшей. Однако широко распространено мнение, что рисовал он правой. Авторы исследования цитируют запись в дневнике Антонио де Беатиса, помощника кардинала Луиджи д'Арагона, после посещения да Винчи в 1517 году, в которой говорится: "Нельзя ожидать от него более хорошей работы, так как паралич разбил его правую руку... И хотя Леонардо больше не может рисовать с присущей ему сладостью, он все же может изобретать и обучать других".

"Мона Лиза", как полагают, была написана в 1503 или 1504 году во Флоренции. Исследователи считают, что он писал ее в течение многих лет и оставил незаконченной.

К слову, до травмы, предположительно имевшей место в 1505 году, Да Винчи считался невероятно сильным. В отрывке из книги его коллеги-живописца Джорджо Вазари говорится: "Да Винчи был физически настолько силен, что мог противостоять насилию. Он правой рукой мог согнуть кольцо молотка железной двери или подковы, как будто они были свинцовые".