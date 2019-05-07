Первый канал покажет матчи сборной России на ЧМ по хоккею

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею. Большинство игр с участием нашей национальной команды можно будет увидеть в телеэфире Первого канала.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в прямом эфире планируется показать четыре матча российской сборной на групповом этапе - против Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Кроме того, будут показаны все игры плей-офф с участием нашей команды. Наконец, абсолютно все матчи сборной может будет посмотреть на сайте телеканала, где будет работать спецпроект, позволяющий зрителям не только посмотреть хоккей, но и получить доступ к дополнительному контенту.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России попала в группу В, которая будет выступать в Братиславе. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. Четвертьфиналы состоятся 23 мая, полуфиналы - 25 мая. Комментировать матчи сборной России на Первом канале будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а в качестве приглашенного эксперта выступит двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Когда будем смотреть

10 мая

17:15. Россия - Норвегия

13 мая

17:15. Россия - Чехия

19 мая

21:15. Россия - Швейцария

21 мая

21:15. Россия - Швеция