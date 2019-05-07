В съемках фильма с рабочим названием "Летчик" принял участие самолет времен Великой Отечественной войны - знаменитый Ил-2, который 68 лет пролежал на дне озера Кривое в Мурманской области.

Лишь в 2012 году штурмовик, который авиаторы прозвали "летающим танком", удалось обнаружить и вытащить из воды. Самолет был полностью отреставрирован новосибирскими мастерами, вновь поднялся в небо, а в январе этого года "снялся" в кино.



Фильм с Петром Федоровым в главной роли снимается в Калуге и выйдет на экраны в 2020 году. Он расскажет историю пилота, сбитого немцами зимой 1941 года и оставшегося без ног, - сценаристов вдохновил подвиг летчика Алексея Маресьева. Работая над сюжетом, авторы выяснили, что во время войны было девять боевых пилотов, которые вернулись в строй после полученного увечья, - поэтому было решено создать собирательный образ героя, получившего имя Николай Комлев. Основой для сюжета послужила и одна из последних работ Леонардо ДиКаприо - фильм "Выживший". Будущая российская лента расскажет о тяжелейшем пути израненного пилота, который пробирался к своим.

Самолет же, согласно сюжетной завязке, должен рухнуть на землю. Однако в сцене крушения реальный Ил-2 заменит виртуальная модель. А вот для того, чтобы отснять полет легендарного штурмовика, потребовался самолет "на ходу", и продюсеры обратились за помощью к новосибирцам. В воздух Ил-2 поднял директор СибНИА имени Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук.

- Никаких сбоев и сложностей во время полета не было, машина вела себя отлично. Кабина, как и вся система управления, воссозданы с максимальной точностью, никаких современных приборов нет. Но летать на самолетах той эпохи труда уже не составляет - опыт с 1996 года, - поделился с "РГ" Владимир Барсук. - Основная проблема была в том, чтобы получить видеоматериалы о реальных полетах настоящего Ил-2. С помощью мультипликации детально проработали все воздушные сцены фильма.

Как рассказал "РГ" директор по развитию фонда "Крылатая память Победы" Сергей Детенышев, в годы войны самолетом, поднятым со дна Кривого озера, управлял младший лейтенант Валентин Скопинцев, а место стрелка занимал Владимир Гуменный. Во время очередного вылета бойцы уничтожили два немецких самолета, не успевших подняться в воздух, подавили зенитную точку, а пулеметчик Гуменный сбил преследовавший Ил-2 Messerschmitt Bf.109. Однако советский самолет получил в бою серьезные повреждения. Пилот уводил машину на свой аэродром, но в пути двигатель заглох. Ил-2 пришлось сажать на лед озера. Под весом штурмовика лед проломился, и самолет оказался в воде. Однако и летчик, и стрелок сумели спастись. Валентин Скопинцев прошел всю войну и был уволен в запас в 1947 году.

Самолет нашли благодаря детям его пилота, запомнившим рассказы отца о том боевом вылете. Фото: Предоставлено фондом "Крылатая память Победы"

Поиски Ил-2 в 2010 году начали дети пилота, запомнившие рассказы отца об этом вылете. Восстанавливали машину мастера новосибирской фирмы "Авиареставрация" под руководством профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса. Поиск и реставрация выполнены на средства фонда "Крылатая память Победы" при поддержке Объединенной авиастроительной корпорации в лице ПАО "Ил", ОСК и "Новапорт".