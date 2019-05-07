Погибшие москвичи в Шереметьево получат от города по 1 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства столицы об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим москвичам 5 мая в результате аварии самолета Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево".

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, родственники погибших жителей Москвы получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей.

Руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян рассказал, что в городе сейчас проводится выяснение жизненных обстоятельств семей погибших и пострадавших и всем нуждающимся будет оказана так же необходимая социальная помощь.

Петросян сообщил, что по предварительным данным, в аварии самолета погибло трое москвичей, но окончательные данные станут известны по завершению процедуры опознания тел жертв трагедии.

Примет Москва участие и в организации похорон погибших. Родственников, приехавших в Москву на опознание, поселят в гостиницах, обеспечат им транспортное обслуживание. Все расходы город берет на себя.