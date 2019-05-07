Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.

И.о. командующего Нацгвардией назначен генерал-лейтенант Николай Балан, ранее бывший заместителем Аллерова.

Как сообщает украинский телеканал "Громадьский", Аллеров заявил, что подал в отставку по семейным обстоятельствам.

Николай Балан родился в 1968 году, в 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. В 2010-14 годах был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

Командующий Нацгвардией Украины, согласно закону, назначается и увольняется по представлению министра внутренних дел Украины.