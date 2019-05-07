Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада

Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Он отметил, что за последние четыре года торговый обмен между двумя странами снизился. По словам дипломата, сказались не только санкции. Повлияли и другие факторы. Например, падение цены на нефть.

"Не стоит забывать, что первая статья нашего экспорта в РФ - это продукция машиностроения", - сказал Терраччано в интервью газете "Известия". Власти Италии надеются, что введенные в отношении Москвы ограничения скоро останутся в прошлом.