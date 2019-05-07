Проект моста в Киеве был взят у швейцарских архитекторов без разрешения

Концепция, а также конструктивные решения недавно построенного в Киеве моста, соединяющего парки "Владимирская горка" и "Крещатый", оказались взяты из проекта швейцарских архитекторов. При этом никаких переговоров о покупке проекта не проводилось. Об этом 7 мая сообщает украинское издание Strana.ua.

Факт "заимствования" стал известен после жалобы швейцарской архитектурной компании Leuppi & Schafroth Architekten из Цюриха. Как выяснилось, возведенный в Киеве мост очень похож на проект, сделанный компанией в 2013 году, когда украинские власти объявили конкурс на создание моста между двумя парками. Однако первое место тогда не досталось никому, а второе заняли швейцарский и испанский проекты. Причем приз за второе место так и не был выплачен.

В 2017 году киевские власти предложили швейцарцам купить у них проект, однако стороны не сошлись в цене (украинская сторона предлагала, по словам представителя архитектурной компании, лишь 39 тысяч швейцарских франков (около 38 тысяч долларов) за проект со всей технической документацией, тогда как архитекторы хотели 6 миллионов долларов). Тем не менее в феврале 2017 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве этого моста. Теперь швейцарские архитекторы могут возбудить иск против киевских властей.