Психолог рассказала, как пережить развод

Переживая развод, важно обратиться к правильному человеку, который поможет преодолеть сложный период в жизни, рекомендует психолог Анна Хныкина.

"Даже если вы были виноваты, учитесь прощать себя и больше не повторять ошибок", - цитирует ее сайт aif.ru. При этом за помощью лучше обратиться к платному психологу, чем к родным или друзьям. Близкие люди умеют хорошо слушать, но потребность выговориться может длиться долго, и таким образом родные тоже разделяют боль от чужого расставания.

На то, чтобы пережить развод, нужно 3-5 лет, отмечает Хникина. Психолог утверждает: в этом процессе важно, чтобы были оформлены все документы и закончены юридические процедуры.

А вот уничтожать общие вещи и фотографии не всегда правильно. Вещи супруга нужно вернуть, а какие-то совместные вещи убрать туда, где они не будут попадаться на глаза. "Важно понимание сути: что вы не уничтожаете память, а отводите ей надежное место для хранения", - поясняет она.

При этом в процессе развода стоит следить за своим душевным состоянием, чтобы избежать сильной депрессии, добавила эксперт.