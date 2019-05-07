Новости

Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 17:23
У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской 16:42
В Германии сокращается число неграмотных 16:35
Зариф озвучил условия пересмотра Ираном участия в СВПД 16:32
На Алтае пресекли контрабанду амурских тигров 16:29
В школе Курска обрушился потолок 16:16
Петербургские власти поддержат непризнанных блокадников 16:13
На севере Италии по делу о коррупции арестован соратник Берлускони 16:07
В Волгограде директора лифтовой компании раздавил лифт 16:07
Возрожденный Tagaz Aquila стал героем Top Gear 16:06
Священное пламя: у стен Кремля провели профилактику горелки Вечного огня 16:05
В Дагестане машина насмерть сбила телеведущую Тамиллу Абдулаеву 16:05
Психолог рассказала, как пережить развод 16:01
В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки 16:00
Жителей Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:53
Более 20 стран впервые написали "Диктант Победы" 15:52
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов 15:40
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 15:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 20 стран впервые написали "Диктант Победы"

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Аркадий Колыбалов

Какой советский летчик сбил больше всего самолетов противника (целых 64 штуки)? Какой тыловой город в октябре 1941 года был объявлен запасной столицей СССР? Какое "доброе" прозвище советские солдаты дали самой известной системе полевой артиллерии? На эти и другие вопросы смогли ответить участники всероссийской исторической акции "Диктант Победы", которая прошла впервые и одновременно в 24 странах.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Клюшкин и карамельный дуб: Самые частые ошибки "Тотального диктанта"

Ее участниками стали школьники, студенты, активисты, ветераны и просто неравнодушные люди, которым интересна история Великой Отечественной войны. Всего, по данным на 15.00, их несколько десятков тысяч человек по всему миру.

"Проект широко поддержан во всех регионах России и за рубежом. "Диктант Победы" прошел на 1327 площадках в нашей стране и на 46 площадках в зарубежных государствах, - рассказал член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия", директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. - Все участники акции - добровольцы, которые по собственной инициативе принимают в ней участие. Мы верим, что с каждым годом участников будет все больше и больше".

По его словам, само понятие - Великая Победа - включает несколько важных смыслов. Это и бесконечная скорбь о миллионах погибших, искалеченных судьбах. Это и великая гордость за нашу страну, за народ, который нашел в себе силы победить нацизм. И очень важно защитить память о подвиге от всевозможных искажений и фальсификаций.

Всего в диктанте - 20 вопросов, созданных по технологии ЕГЭ. Они разрабатывались профессиональными историками и прошли экспертизу Федерального института педагогических измерений. На всю работу- 45 минут. И это не просто тесты, а "живая история" - с яркими плакатами военных лет, с отрывками из стихотворений фронтовиков, с изображениями мемориалов и описанием военной техники.

Фото: Сергей Красий
Павел Басинский: Я диктовал собственный текст о пьесе Горького в Таллине

"Вопросы были не сложные, но очень интересные. Решил попробовать свои силы, потому что хочу связать свою жизнь с военным делом, стать капитаном корабля, - признается выпускник кадетской школы имени генерала армии Матросова Семен Бакаев. - Я разбираюсь в военной технике. Понравился вопрос - определить модель танка по картинке. Знаменитый Т-34 узнал сразу".

Организаторы диктанта - "Единая Россия", Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. В Севастополе акция прошла на территории мемориального комплекса Сапун-гора, а центральной площадкой стал Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

Так, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак присоединился к акции в Севастополе на Сапун-горе, где 75 лет назад, 7 мая 1944 года, проходила решающая битва за город.  "Неслучайно местом проведения "Диктанта Победы" была выбрана Сапун-гора - место памяти и силы. В эти дни мы отдаем дань всем, кто отдал свои жизни в боях за свободу и независимость нашей большой страны. Мы вспоминаем тех, кто в тылу ковал эту Победу, кто восстанавливал нашу страну, город-герой Севастополь, народное хозяйство в послевоенные годы. Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того, чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была передана подрастающим поколениям. Для нас очень важно сегодня быть вместе с вами", - сказал Турчак, обращаясь к участникам акции.

При поддержке Россотрудничества иностранные площадки открылись в 23 странах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии. Итоги "Диктанта Победы" будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

Общество Образование Общество История В мире экс-СССР Абхазия В мире экс-СССР Беларусь В мире Европа Болгария Партии "Единая Россия" Правительство МИД Россотрудничество Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым ЦФО Москва ЮФО Севастополь РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец