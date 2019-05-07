Более 20 стран впервые написали "Диктант Победы"

Какой советский летчик сбил больше всего самолетов противника (целых 64 штуки)? Какой тыловой город в октябре 1941 года был объявлен запасной столицей СССР? Какое "доброе" прозвище советские солдаты дали самой известной системе полевой артиллерии? На эти и другие вопросы смогли ответить участники всероссийской исторической акции "Диктант Победы", которая прошла впервые и одновременно в 24 странах.

Ее участниками стали школьники, студенты, активисты, ветераны и просто неравнодушные люди, которым интересна история Великой Отечественной войны. Всего, по данным на 15.00, их несколько десятков тысяч человек по всему миру.

"Проект широко поддержан во всех регионах России и за рубежом. "Диктант Победы" прошел на 1327 площадках в нашей стране и на 46 площадках в зарубежных государствах, - рассказал член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия", директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. - Все участники акции - добровольцы, которые по собственной инициативе принимают в ней участие. Мы верим, что с каждым годом участников будет все больше и больше".

По его словам, само понятие - Великая Победа - включает несколько важных смыслов. Это и бесконечная скорбь о миллионах погибших, искалеченных судьбах. Это и великая гордость за нашу страну, за народ, который нашел в себе силы победить нацизм. И очень важно защитить память о подвиге от всевозможных искажений и фальсификаций.

Всего в диктанте - 20 вопросов, созданных по технологии ЕГЭ. Они разрабатывались профессиональными историками и прошли экспертизу Федерального института педагогических измерений. На всю работу- 45 минут. И это не просто тесты, а "живая история" - с яркими плакатами военных лет, с отрывками из стихотворений фронтовиков, с изображениями мемориалов и описанием военной техники.

"Вопросы были не сложные, но очень интересные. Решил попробовать свои силы, потому что хочу связать свою жизнь с военным делом, стать капитаном корабля, - признается выпускник кадетской школы имени генерала армии Матросова Семен Бакаев. - Я разбираюсь в военной технике. Понравился вопрос - определить модель танка по картинке. Знаменитый Т-34 узнал сразу".

Организаторы диктанта - "Единая Россия", Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. В Севастополе акция прошла на территории мемориального комплекса Сапун-гора, а центральной площадкой стал Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

Так, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак присоединился к акции в Севастополе на Сапун-горе, где 75 лет назад, 7 мая 1944 года, проходила решающая битва за город. "Неслучайно местом проведения "Диктанта Победы" была выбрана Сапун-гора - место памяти и силы. В эти дни мы отдаем дань всем, кто отдал свои жизни в боях за свободу и независимость нашей большой страны. Мы вспоминаем тех, кто в тылу ковал эту Победу, кто восстанавливал нашу страну, город-герой Севастополь, народное хозяйство в послевоенные годы. Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того, чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была передана подрастающим поколениям. Для нас очень важно сегодня быть вместе с вами", - сказал Турчак, обращаясь к участникам акции.

При поддержке Россотрудничества иностранные площадки открылись в 23 странах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии. Итоги "Диктанта Победы" будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.