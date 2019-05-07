Что попробовать москвичу и туристу на улице Лесной в "Депо"?

В столицу уже можно приезжать не только за Кремлем и прогулками по Москве-реке. Недавно открывшийся в центре фуд-холл "Депо" сделал город еще и настоящим центром гастрономического туризма. Корреспонденты "РГ" провели неделю в разных уголках этого рая желудка и составили примерный рейтинг самых незабываемых угощений.

В "Депо" почти всегда многолюдно. Атмосфера - как на фуд-корте, а еда - как в ресторанах. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Понедельник: суп мудрости

Без супа и обед - не обед. А из всех рестораций в "Депо" самое необычное первое подают в "Раменичной". Думаете, тут подают какой-нибудь борщ из Раменского? Ничего подобного! Название от слова "рамен" - то есть популярный японский суп. Представлено несколько видов кушаний, которые неплохо пойдут, скажем, с сакэ. Но в данном случае мое сердце за мерло - закажем рюмку красного сухого. Из всех супов предпочтительнее всего нам показался тантанмен. Закуска со свиным фаршем, имбирем и, естественно, с лапшой.

Итого:

1. Тантанмен - 580 руб.

2. Вино Фетцер (150 мл) - 480 руб.

Чек: 1 060 руб.

В ресторанах кухни обычно закрыты от глаз посетителя. А тут процесс виден каждому. Фото: РИА Новости

Вторник: время бриллиантов

Как-то раз на одном мегапафосном банкете мне довелось попробовать закуску с трюфелями. И с тех пор довольно часто смотрел цены на эти невероятно вкусные грибы. Говорят, что килограмм стоит до 10 тысяч евро. Прозвище "черный бриллиант" достойно этого гриба. Впрочем, если честно, не имеет смысла покупать трюфели и пытаться что-то соорудить на своей кухне. "Депо" приятно удивило ценами на уже готовые "бриллиантовые" блюда. Культовую французскую и итальянскую еду готовят в The Truffle: и салаты, и вторые блюда. Дешевле и вкуснее всего (за свою цену) - феттучини, где деликатесные грибы соседствуют с лесными. Макаронное блюдо подается со сливочным соусом, что обеспечивает изысканность и завершенность.

Итого:

Феттучини с трюфелем и лесными грибами в сливочном соусе - 570 руб.

Среда: как закалялась Stall

Середина недели - время пожить красиво. Лучший приют для сибаритов - Stall. Здесь блюда подают по сезонам, не используют ничего замороженного. То есть только свежие крабы или, например, земляника. Но лично мне в глаза бросился топинамбур в меню. Помню, этим топинамбуром в одном из лесных хозяйств кормили лосей, кроликов, прочую живность. Но оказывается, топинамбур может здорово подойти как дополнительный ингредиент к деликатесному блюду. В Stall мы отведали тартар из говядины, закусили чипсами из того самого топинамбура. Сочетание идеальное. Правда, тартар все же - не основное блюдо, а лишь закуска. Поэтому на первое - луковый суп.

Итого:

1. Луковый суп - 380 руб.

2. Тартар из говядины с чипсами из топинамбура - 580 руб.

Чек: 960 руб.

Даже фастфуд в "Депо" выглядит по-особому. Бургеры и донеры - исключительно сытные. Фото: РИА Новости

Четверг: выходной для желудка

К четвергу мясо, даже самое изысканное, постепенно осточертеет. Пора уже на здоровое питание переходить! А коли так, самое время обратить внимание на корнер D 77, где притаился Soul in the Bowl. Из всего ассортимента самое необычное блюдо - поке. Оно гавайского происхождения. Изначально это была просто нарезка разных овощей и рыбы. А в интерпретации резидентов "Депо" закуска стала полноценным блюдом на обед. Вполне себе наешься поке с креветкой, порция довольно большая. Запить это дело можно кофе. Здесь есть необычный латте с жасмином.

Итого:

1. Поке с тунцом - 570 руб.

2. Латте с жасмином - 280 руб.

Чек: 850 руб.

Пятница: реквием по шаурме

Как бы зожники ни ратовали за полноценный и размеренный обед, перекус на бегу всегда прельщает. Особенно в пятницу, когда очень хочется домой и поесть желательно быстро. В меню "Шеф Burger& Донер" вы, правда, не найдете классической шаурмы. Зато там есть невероятно мясистый и насыщенный донер. Это традиционное блюдо турецкой кухни, похожее внешне на шаурму, но гораздо сытнее.

Итого: Донер-кебаб - 580 руб.

Суббота: ностальгия

Гастрономическое путешествие заставило нас подзабыть о родной русской кухне. И напрасно! Ведь в "Депо" работает "Припек" - там готовят незабываемые блины из премиум-теста. Таких сливочных блинов в заведениях не пекут, только где-нибудь "у бабушек". Да и начинка в "Припеке" подается самая необычная. Мы уже неоднократно писали, что именно здесь в блины заворачивают черную икру. Но по вкусовым качествам ничуть не уступит другой вариант начинки: креветки с клубникой и маскарпоне. Эх, гулять так гулять! Закажем еще и блинчик с фуагра. В него, судя по всему, тоже добавили клубнику и мягкий сыр.

Итого:

Блины

1. С черной икрой - 2 222 руб.

2. С креветками - 380 руб.

3. С фуагра - 900 руб.

Чек: 3 502 руб.

Троллейбус в "Депо" - не просто украшение, а памятник. Когда-то "рогатых" здесь ремонтировали. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Воскресенье: вспомни о весне

Среди самых модных предпочтений москвичей - веганство. Ничего животного. Даже молока. Даже яиц. Вечный пост. Вечный! И все же заглянуть стоит именно к "Vеганутым" - так называется один из лучших веганских ресторанов Москвы. Даже заядлый мясоед найдет здесь себе сытный обед. Как по мне, так самый насыщенный суп - это пюре. И vеганутые готовят его из... батата. Он чем-то по вкусу напоминает картошку, но немного сладковат. А в классический салат из помидоров тут добавляют гранат. И такие эксперименты - почти во всех блюдах! Так что в веганство надо ударяться почаще.

Итого:

1. Суп из батата - 280 руб.

2. Салат из помидоров с гранатом - 390 руб.

Чек: 670 руб.