Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия

В Таганском районе Москвы столичные власти выявили новый объект культурного наследия. Им стал деревянный жилой дом середины 19 века ямщика Василия Ширяева. Об этом сообщает департамент культурного наследия столицы.

Как пояснили "РГ" в департаменте культурного наследия города, здание, построенное в 1852 году, расположено на Вековой улице, 20 в Рогожской слободе, ныне в Таганском районе Москвы. Это двухэтажное деревянное строение с первым каменным этажом, которое построил для сдачи недорогих квартир потомственный ямщик Василий Иванович Ширяев. Здание привлекает к себе внимание и сейчас, несмотря на то, что у него не раз менялись хозяева. Так, к началу 20 века здание выкупила Никольско-Рогожская община и пристроила по соседству церковь Николая Чудотворца. При советской власти здесь был рабочий клуб, а потом здание вновь стало жилым. Оконные проемы дома украшены наличниками, второй этаж украшен пилястрами с узорами, напоминающими мотивы древнерусской плетенки, венчает здание деревянный карниз с резьбой.

- Это редкий образец деревянного доходного строительства 19 века, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.- В особняке полностью сохранились фасады позапрошлого века, а в интерьерах тянутые карнизы и лепная декоративная розетка.

Как отметил Емельянов, здание взято под охрану государства, его запрещено сносить и изменять исторический облик. А любые ремонтные и реставрационные работы нужно согласовывать с Мосгорнаследием. В будущем жилой дом ямщика Василия Ширяева может быть включен в реестр объектов культурного наследия - для этого в здании нужно провести историко-культурную экспертизу.