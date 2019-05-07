ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

ФСБ совместно с МВД России провели в Москве крупнейшую за последнее время спецоперацию в сфере борьбы с незаконной миграцией.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества. Также сотрудниками спецслужбы и полиции были проверены 25 адресов проживания лиц, причастных к деятельности этнической ОПГ.

На кадрах оперативного видео показано задержание членов преступной группы в обычных московских квартирах, оборудованных под миграционные офисы. В ролике можно увидеть большое количество бланков паспортов СНГ, а также всевозможные документы и печати копирующие официальные реквизиты российских органов госвласти.

Как пояснили в ЦОС ФСБ, организованное преступное сообщество состояло из уроженцев стран среднеазиатского региона. Для организации незаконной миграции на территории Москвы и области, они создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей. За отдельную плату преступники штамповали паспорта иностранных граждан с пометками о пересечении границы РФ. Кроме того они наладили массовую подделку национальных паспортов, миграционных карт и других документов, которые предоставляют иностранным гражданам право пребывания на территории России.

По данным ФСБ, группировка занималась также массовой постановкой иностранцев на миграционный учет с использованием поддельных документов. Как заявил источник "Российской газеты" в спецслужбах, речь может идти о тысячах мигрантов, получивших поддельные документы для проживания и работы в Москве.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что уголовные дела возбуждены следственным управлением ГУ МВД России Москве по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). "При обысках по местам проживания задержанных изъято большое количество бланков миграционных документов, паспортов иностранных граждан с признаками подделки, оттиски печатей о пересечении государственной границы РФ. Также обнаружено оборудование для изготовления поддельных документов, красители, мобильные телефоны, незарегистрированные sim-карты, магнитные носители, возможно, содержащие сведения о противоправной деятельности участников группы", - рассказала Волк.

По словам представителя МВД, в результате проверки законности нахождения на территории России в отношении 15 доставленных к следователю иностранных гражданы были составлены протоколы об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ.