ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

Новости

В России выросло производство сыра и колбасы 14:18
В Сургуте отравились посетители университетской столовой 14:12
Родители звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал 14:12
Ученые разгадали тайну 5000-летней братской могилы в Польше 14:06
Правительство направит 500 млн рублей на строительство жилья в Забайкалье 14:05
Мурманск получит самый крупный в России сухой док 14:02
Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида 14:02
В России упростят процедуру признания инвалидности 13:54
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада 13:43
В испанском Кадисе за мэра агитируют карикатурами 13:42
Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде 13:42
На Дону судмедэксперт перепутал преступление и болезнь 13:29
В Бресте ожидают послание от защитника легендарной крепости из Уфы 13:29
В Петербурге в вагоне метро произошло задымление из-за вейпа 13:24
ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России 13:08
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею 13:05
В Мордовии на поминках в столовой отравились 26 человек 13:04
Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток 13:03
Видео: В Индии вскрыли 4000-летнее священное захоронение 13:00
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года 12:57
Для пожертвований в адрес семей погибших в Шереметьево открыт счет 12:54
Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала 12:51
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц 12:50
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая 12:34
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД России провели в Москве крупнейшую за последнее время спецоперацию в сфере борьбы с незаконной миграцией.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества. Также сотрудниками спецслужбы и полиции были проверены 25 адресов проживания лиц, причастных к деятельности этнической ОПГ.

На кадрах оперативного видео показано задержание членов преступной группы в обычных московских квартирах, оборудованных под миграционные офисы. В ролике можно увидеть большое количество бланков паспортов СНГ, а также всевозможные документы и печати копирующие официальные реквизиты российских органов госвласти.

Четверть миллиона заплатит горожанин за массовую прописку мигрантов

Как пояснили в ЦОС ФСБ, организованное преступное сообщество состояло из уроженцев стран среднеазиатского региона. Для организации незаконной миграции на территории Москвы и области, они создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей. За отдельную плату преступники штамповали паспорта иностранных граждан с пометками о пересечении границы РФ. Кроме того они наладили массовую подделку национальных паспортов, миграционных карт и других документов, которые предоставляют иностранным гражданам право пребывания на территории России.

По данным ФСБ, группировка занималась также массовой постановкой иностранцев на миграционный учет с использованием поддельных документов. Как заявил источник "Российской газеты" в спецслужбах, речь может идти о тысячах мигрантов, получивших поддельные документы для проживания и работы в Москве.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что уголовные дела возбуждены следственным управлением ГУ МВД России Москве по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). "При обысках по местам проживания задержанных изъято большое количество бланков миграционных документов, паспортов иностранных граждан с признаками подделки, оттиски печатей о пересечении государственной границы РФ. Также обнаружено оборудование для изготовления поддельных документов, красители, мобильные телефоны, незарегистрированные sim-карты, магнитные носители, возможно, содержащие сведения о противоправной деятельности участников группы", - рассказала Волк.

По словам представителя МВД, в результате проверки законности нахождения на территории России в отношении 15 доставленных к следователю иностранных гражданы были составлены протоколы об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСБ Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Миграционный учет в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец