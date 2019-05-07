Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

Новости

Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США 11:09
Глава МИД Канады выразила соболезнования родным погибших в Шереметьево 11:07
Преподаватель наказал своих учеников, заспойлерив им "Мстителей" 11:07
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет 11:06
В Финляндии открылась министерская встреча Арктического совета 11:05
Первый серийный Су-57 передадут военным до ноября 11:03
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США 11:00
Китай завалит мир подержанными автомобилями 11:00
Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей 10:50
В Якутии двое детей выпали из окна многоэтажки 10:49
Ученые: На вулкане Шивелуч может произойти мощное извержение 10:49
Итальянские врачи выяснили причину паралича Да Винчи 10:45
Стала известна дата суда по делу кемеровской "Зимней вишни" 10:43
В Волгограде зафиксирован первый случай заражения крымской лихорадкой 10:42
Украинский экс-министр заявил, что санкции Киева помогли российскому ВПК 10:39
Видео: "Терминатор" помог заснять ночную репетицию парада Победы 10:38
HBO отшучивается после появления стакана из Starbucks в "Игре престолов" 10:37
Ударный вертолет с электродвигателем разрабатывают для российской армии 10:36
Российскую армию вооружили бесшумными минометами 10:30
Skoda показала первое изображение нового Superb 10:29
В Петербурге пройдет смотр-конкурс молодежных ВИА и рок-групп 10:26
На каких условиях свердловчане готовы работать сверхурочно 10:24
В Воронеже нашли рюкзак с человеческими ногами 10:22
В Подмосковье киллер расстрелял мужчину 10:17
В Haval рассказали о ещё одном кроссовере для российского рынка 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 11:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.

В ней приняли участие более 13 тысяч человек, военная техника, самолеты и вертолеты. Впервые в параде задействованы кабриолеты Aurus.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Что интересного можно увидеть 9 Мая на улицах и площадях столицы

По Красной площади прошли 35 парадных расчетов. В этом году в парде впервые будут участвовать подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. Жукова, парадный расчет кадетского корпуса СК и батальон Московского университета МВД РФ имени В. Кикотя.

На репетиции зрители увидели танки Т-14 "Армата", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты и десанта, ракетные комплексы "Ярс", пусковые установки С-400.

В завершение репетиции над Красной площадью пролетели 74 самолета и вертолета: Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, Ту-95МСМ, заправщик Ил-78 и другие.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День Победы РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США подтвердили намерение поднять пошлины на товары из Китая
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
КНР осудила действия американских кораблей в Южно-Китайском море
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день