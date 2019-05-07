Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.

В ней приняли участие более 13 тысяч человек, военная техника, самолеты и вертолеты. Впервые в параде задействованы кабриолеты Aurus.

По Красной площади прошли 35 парадных расчетов. В этом году в парде впервые будут участвовать подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. Жукова, парадный расчет кадетского корпуса СК и батальон Московского университета МВД РФ имени В. Кикотя.

На репетиции зрители увидели танки Т-14 "Армата", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты и десанта, ракетные комплексы "Ярс", пусковые установки С-400.

В завершение репетиции над Красной площадью пролетели 74 самолета и вертолета: Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, Ту-95МСМ, заправщик Ил-78 и другие.