Калужская художница попала в Книгу рекордов России

Калужанка с коллегами написали маслом с натуры самую большую в России картину-этюд. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов России, о чем есть сообщение на ее официальном сайте.

Рекорд был поставлен на пленэре в "Академической Даче им. И.Е. Репина" в Тверской области. Пейзаж размером 502 на 200 сантиметров был написан группой художников. В создании рекордного полотна вместе с калужанкой Юлией Просецкой участвовали Максим Титов, Иван Кугач, Александра Радевич, Дарья Антонова и Ольга Демиденко.

Самый большой этюд маслом был написан всего за час, сообщается на странице "Дачи Репина" в Facebook.

Художники установили рекорд на глазах зрителей и официальных представителей Книги рекордов России, которые его и зарегистрировали.