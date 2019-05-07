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07.05.2019 18:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Калужская художница попала в Книгу рекордов России

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Калужанка с коллегами написали маслом с натуры самую большую в России картину-этюд. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов России, о чем есть сообщение на ее официальном сайте.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Рекорд был поставлен на пленэре в "Академической Даче им. И.Е. Репина" в Тверской области. Пейзаж размером 502 на 200 сантиметров был написан группой художников. В создании рекордного полотна вместе с калужанкой Юлией Просецкой участвовали Максим Титов, Иван Кугач, Александра Радевич, Дарья Антонова и Ольга Демиденко.

Самый большой этюд маслом был написан всего за час, сообщается на странице "Дачи Репина" в Facebook.

Художники установили рекорд на глазах зрителей и официальных представителей Книги рекордов России, которые его и зарегистрировали.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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