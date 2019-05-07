В Костромской области обсудили, как пополнить казну за счет привлечения в регион новых путешественников. Основное внимание решили обратить на туристов, прибывающих по воде.

Гостей, прибывших в Кострому с первым теплоходом, зазывали в музеи и прогулки по городу. Фото: Анна Скудаева/РГ

Снегурочка и кадриль

В Костроме официально начался летний туристический сезон. Его открытие совпало с приемом первого туристического теплохода "Дмитрий Фурманов". Первых пассажиров встречали по-особому: с концертной программой и анимацией. Артисты муниципального ансамбля "Волга-Волга" исполнили для зрителей песню о Костроме, а ведущая в костюме Снегурочки рассказала гостям об истории и главных достопримечательностях города. Затем дамы и кавалеры, облаченные в костюмы XIX века, пригласили пассажиров теплохода на тур заводной кадрили. Зрители с удовольствием аплодировали танцорам и просили их попозировать для общего фото на фоне круизного теплохода.

Как отмечают туроператоры, за время четырехчасовой стоянки туристы успевают посетить основные достопримечательности Костромы - Ипатьевский монастырь, "Терем Снегурочки", музеи деревянного зодчества, ювелирного искусства, сыра, хлеба и другие.

В прошлом году региональные власти решили, что сфера туризма станет неотъемлемой частью развития экономики региона. Чтобы отрасль приносила больший доход в казну, ее из ведения департамента культуры передали в подчинение департамента экономического развития, сделав ставку на событийный туризм. По мнению властей, реформа оказалась вполне успешной: интерес путешественников к региону растет. Если в 2012 году Костромскую область посетили 702,7 тысячи человек, то в 2018-м - более миллиона. "Сегодня доля туризма в валовом региональном продукте достигает 1,4 процента. При этом по сравнению с 2015 годом в 2017-м объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности вырос на четверть и составил 898,1 миллиона рублей", - подсчитали в администрации региона.

Грибы и карпы

На днях в Костроме прошло совещание, посвященное новым направлениям работы в туристической отрасли. В этом году в событийный туристический календарь вошло более 50 мероприятий, способных заинтересовать гостей. Жители других регионов едут в Костромскую область не только для того, чтобы побывать в древних храмах, монастырях или сказочной резиденции Снегурочки.

Путешественников ждут для участия в "Дне гуся" в Кологриве, приглашают на конные праздники в Галич и Красное-на-Волге, на фестивали фейерверков и сыра в Кострому, на "День карпа" в Волгореченск, на "День гриба" в Парфеньеве и на "Пастушьи забавы" в Костромской район. Кроме этого, в регионе готовятся проводить "День щуки", гастрономические фестивали "Квасфест" и "Яблокофест".

За время четырезхчасовой стоянки туристы успевают посетить основные достопримечательности Костромы

Чтобы отечественным и иностранным гостям легче было ориентироваться в многообразии праздников, в регионе открыли обновленный туристический портал www.kostromatravel.ru, где информация представлена на пяти языках.

В мае во время Костромского экономического форума власти планируют провести презентацию мобильного приложения "Отдыхай в Костроме". Возможность отправки push-уведомлений позволит максимально быстро доводить нужную информацию до пользователей. Полноценный пуск приложения планируется в июле этого года.

Деньги из Волги

По данным департамента экономического развития Костромской области, количество туристов, посещающих регион в составе организованных теплоходных групп, ежегодно увеличивается в среднем на 10 процентов. В прошлом году Кострому посетили более ста тысяч пассажиров круизных судов. В целом количество туристов каждый год увеличивается на три-пять процентов.

Чтобы не ударить перед путешественниками в грязь лицом, мэрия Костромы объявила конкурс на реставрацию знаменитой беседки Островского возле самого причала. На реконструкцию исторического объекта из бюджета выделено почти восемь миллионов рублей. Подрядчик уже определен. Ожидается, что в этом сезоне беседка, где так любят фотографироваться отдыхающие и молодожены, предстанет в своей первозданной красоте.

Одной из главных задач в этом сезоне власти Костромы считают благоустройство набережной реки Волги. Сейчас в районе между центральным пляжем и беседкой Островского идет строительство новой причальной стенки, которая позволит Костроме с комфортом принимать вместительные круизные суда. Причал введут в эксплуатацию этим летом. В перспективе планируется благоустроить волжскую набережную таким образом, чтобы она превратилась в комфортную зону пеших и велосипедных прогулок, простирающуюся от речного причала до Ипатьевского монастыря.

- Прилегающая к причальной стенке территория не должна представлять собой песчаный пустырь. Нужно, чтобы здесь появилась благоустроенная зона отдыха. Собирайте городской бизнес, определяйтесь, у кого есть интерес к этой площадке. Те, кто будет создавать здесь свои объекты, естественно, позаботятся и о благоустройстве территории, - предложил чиновникам костромской мэрии глава региона Сергей Ситников.

За последние шесть лет в Костроме до 25 тысяч увеличилось число посадочных мест в кафе и ресторанах, работающих до поздней ночи. Кроме этого, значительно выросло количество отелей. Сегодня услуги для размещения гостей предоставляют 155 объектов.

Тем временем

Костромская область готовится войти в федеральную программу развития внутреннего туризма. Власти рассчитывают создать комфортную прибрежную инфраструктуру в Красном-на-Волге и Костроме, где расширяют прием речных круизных судов. Благодаря участию в программе в экономику региона планируется привлечь около двух миллиардов рублей.