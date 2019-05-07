Двадцать два театра из пятнадцати городов мира покажут свое искусство на десяти языках на XIV Международном театральном фестивале имени А.П. Чехова в Москве. Более тридцати постановок лучших театров Европы и мира привезут участники Театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.

В Год театра почетным гостем фестивалей двух столиц и одним из основных их героев станет Китай. В связи с 70-летием со дня установления дипломатических отношений между СССР и КНР подготовлена впечатляющая обменная театральная программа: в российской афише - и древняя опера, и модная китайская драма, и шоу с элементами кунг-фу труппы атлетов и танцоров Джеки Чана, и традиционный китайский балет, и современный китайский танец, и, что совсем для нас экзотика, пекинский народный театр... В китайской афише - запланированная интеграция русской классики: совместная постановка "Евгения Онегина" Александринским театром и Шанхайской Куньцюй оперой с постановочной командой из России и китайско-русским составом артистов; два совместных спектакля по произведениям русской классической литературы силами молодой китайской режиссуры на базе Александринки, а российских постановщиков - в Шанхайской театральной академии. Это помимо завершившихся на днях четвертых гастролей Александринского театра в Китае (в Шанхае) со спектаклем Валерия Фокина "Литургия Zero" по роману Достоевского "Игрок" и предшествующее этому основательное знакомство жителей Поднебесной с прочтениями Фокиным "Ревизора", "Женитьбы", "Гамлета"...

В планах - совместная постановка "Евгения Онегина" Александринским театром и Шанхайской Куньцюй оперой

В России китайские театральные страницы откроет Шанхайский центр оперы Куньцюй под руководством Чжан Цзюня - с его спектакля "Пионовая беседка" начнется Чеховский фестиваль. 14, 15 мая Шанхайский театр представит в Москве красоту традиционной китайской оперы Куньцюй. И фоном одному из самых романтичных в опере сюжетов станет пруд Аптекарского огорода в Ботаническом саду МГУ. Именно там, в природных декорациях, в саду, полном цветов и пения птиц, как во сне, китайская красавица Ду Линян встретит возлюбленного, а не найдя юношу после пробуждения, затоскует и умрет... На необычный для наших широт спектакль, в Китае сыгранный уже более двухсот раз, в России билетов почти не осталось - в магию китайской оперы у нас верят свято.

Вслед за "Пионовой беседкой" международный Чеховский фестиваль в Год театра предложит подробное и исчерпывающее знакомство с китайской театральной культурой - в его афише впервые в России масштабная панорама современного китайского театра. На сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Шанхайский балет (15, 16 мая) покажет "Эхо вечности" - легенду об императоре Сюань-цзуне и его влечении к любимой наложнице Ян Гуйфэй. Один из вечных сюжетов, переживший сотни интерпретаций, будет показан в видении Патрика Де Бана - известного хореографа, создавшего множество балетов для артистов и компаний в разных странах мира.

26, 27 июня в Москве будет гостить пекинский Национальный театр Китая. Режиссер Ван Сяо Ин в спектакле "Принц Лань Лин" поразмышляет на традиционную для китайской культуры тему "маска и душа" и покажет свою интерпретацию легенды о принце Лань Лине, генерале эпохи Северной династии Ци. Насколько сочетаемы драма, опера, древняя китайская техника танца и степ можно будет узнать во время гастролей на сцене Театра Наций.

А в это время на сцене Театра им. Моссовета в Москве (с 25 по 29 июня) пекинская Труппа Лон Юнь Кунг-Фу Джеки Чана продемонстрирует свое умение летать. В необычном представлении "11 воинов" знаменитый актер, режиссер, каскадер, сценарист и продюсер Джеки Чан объединит танцоров и атлетов, чтобы продемонстрировать красоту элементов кунг-фу на фоне традиционного китайского балета и современного танца. Зрителям гарантируют живые чудеса в реальном театральном времени и сценическом пространстве и никаких спецэффектов и монтажных уловок, как это обычно происходит в кино. И в данном случае рекламе веришь полностью - в театре и не такие чудеса обычно случаются. По крайней мере полеты души после хороших спектаклей не такая уж редкость. В России китайцами проверено.

P.S.

Осенью китайскую театральную эстафету примет Петербург - китайское искусство на олимпиаде первым будет представлять Пекинский Народный художественный театр, чей исполнительский стиль здесь уже известен: театр принимал участие в фестивале "Александринский".