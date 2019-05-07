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07.05.2019 16:31
Проект: В регионах

Молодые атомщики проведут акцию в День Победы

9 мая Организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) и студенты Нововоронежского политехнического колледжа (НИЯУ МИФИ) проведут в Нововоронеже патриотическую акцию "Помнишь Победу - напиши имя деда", приуроченную к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Цель мероприятия - сохранение памяти о подвиге отцов и дедов; воспитание патриотизма у нынешнего и будущих поколений; призыв к изучению истории своей страны.

На площадке у городского фонтана планируется установить стенды с плакатами, на которых каждый желающий может написать имена своих родственников - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Волонтеры будут раздавать горожанам один из главных символов праздника - Георгиевские ленточки, которые можно прикрепить на груди у сердца в знак благодарности ныне живущим героям, а также в знак памяти о погибших. По итогам акции плакаты будут переданы в Совет ветеранов г. Нововоронежа. На данный момент в городе проживает 17 ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым годом прямых свидетелей страшных событий середины XX века становится все меньше.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Мы - счастливые люди и этим обязаны ветеранам Великой Отечественной войны. Именно они ценой своего здоровья, а многие и ценой собственной жизни отвоевали мир. Наш прямой долг - помнить их подвиг", - рассказал один из организаторов акции, электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) НВ АЭС Родион Терсинцев.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. 1 мая 2019 года на Нововоронежской АЭС состоялся энергетический пуск энергоблока №7.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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