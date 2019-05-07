9 мая у воронежцев появится уникальный шанс первыми в России увидеть новейший комплекс электронного подавления "Палантин". Этой техники не будет даже на главном параде страны, на Красной площади.

"Палантинов" в стране пока только два. Один в Тамбове - он стоит в учебном центре, где готовят специалистов радиоэлектронной борьбы со всех военных округов, и на парады не ездит. Другой в апреле поступил в 20-ю гвардейскую армию.

Боец невидимого фронта

- 20-я армия из года в год демонстрирует хорошие показатели в боевой учебе, поэтому новейшая техника досталась им, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. О том, что армия развернута на обращенной к НАТО границе России, упоминать не стали.

На воронежской авиабазе Балтимор, среди пригнанных на парад танков, самоходных гаубиц и прочих "Ураганов", за неприметным ангаром стояли два длинных четырехосных "КАМАЗа" с глухими стальными кунгами и ворохом антенн на крыше.

- Это лишь малая часть "Палантина", в комплекс входит 22 машины, - заметил командир батальона РЭБ майор Андрей Пестов.

В случае чего "КАМАЗы" разъедутся вдоль линии фронта, запустят генераторы, поднимут 15-метровые мачты с антеннами, подключатся к сети обмена данными и доложат о готовности к работе. В соответствии с названием "Палантин" укрывает от высокоточного оружия противника целую армию. Его аппаратура способна подавить любую активность в эфире: штабные радиостанции, артиллерийские или авиационные радары, управляющие сигналы бомб и крылатых ракет. "Томагавки", например, ориентируются в полете по GPS.

- Спутниковую навигацию давить легче всего - у нее фиксированные частоты и она не защищена. Свои станции мы, конечно, не трогаем, - уточнил Пестов. - Комплекс может заблокировать радиосигнал: тогда войска противника не получат приказы, а самолеты и ракеты ослепнут, а может и подменить, направив те же "Томагавки" в другую сторону.

За тяжелой бронированной дверью открылся аппаратный отсек, доверху набитый электроникой. Узкий коридор меж гудящих блоков привел в комнату операторов размером с купе. Вдоль правой стены тянется стол с привинченным к нему компьютерным терминалом. В столешницу вделан металлический шар - это военная мышь. Перед компьютером офисного вида кресло, в углу, у рации, - еще одно.

- Сиденья удобные и вообще условия для работы хорошие, - улыбнулся комбат. Прежде рэбовцы сидели в гусеничных бронетранспортерах, согнувшись в три погибели.

К столу прихвачен зажимами увесистый военный ноутбук - работой "Палантина" можно управлять и дистанционно. У противоположной стены койка для отдыха. Система РЭБ может работать сутки напролет: энергоснабжение у каждой машины свое, жизнеобеспечение - тоже. В комплект поставки входят чайник и набор посуды. С внутренней стороны бронированной двери - крепления для автоматов.

- Наша главная защита - незаметность. Стоим не на передовой, никого не трогаем… Если диверсант нас нашел и увидел - боевое охранение бой, конечно, примет, но проблемы будут однозначно, - признался майор.

"Палантин" способен подчинять себе другие системы электронного подавления: "Москва", "Житель", "Дзюдоист", устраивая с их помощью еще больший хаос в эфире. Можно заблокировать противнику спутниковую и сотовую связь или отправить тысячу смс с приказом сдаться, направленным электронным ударом вывести из строя радар ПВО либо систему управления войсками.

- Есть техника, которая отключает самолету на высоте 10 километров всю электронику. Дальше он летит по магнитному компасу, если есть, - рассказали военные.

На что жалуются американцы

Впервые американцы познакомились с российскими средствами РЭБ в апреле 2012 года. Тогда в Черное море вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук", большой и гордый корабль, от киля до клотика напичканный высокими технологиями. Его надстройка покрыта особым материалом, рассеивающим сигнал радара. К гребным винтам подается воздух: облако его пузырьков должно сбивать прицел у подлодок. Особенно гордятся моряки системой противовоздушной обороны "Иджис". Она объединяет радары кораблей в единую сеть: один заметил угрозу, другой рассчитал ее траекторию, третий сбил. Военно-морской интернет, одним словом.

Когда этот прекрасный корабль приблизился к российским водам, с берега прилетел немолодой и слегка архаичный бомбардировщик Су-24. Он не нес бомб или ракет, лишь под крылом висел небольшой контейнер со станцией электронного подавления "Хибины".

Американские моряки обрадовались возможности испытать свое инженерное чудо на реальной цели и запустили "Иджис" в боевой режим. Но с системой творилось что-то неладное: отметка Су-24 на экране радара плясала и раздваивалась, а то и вовсе исчезала, сигнала о готовности к пуску зенитных ракет не было. Самолет тем временем заложил боевой разворот и сымитировал ракетную атаку на ослепший корабль. Потом еще одну и еще - всего 12 раз. Когда Су-24 улетел, "Дональд Кук" поспешил в румынский порт Констанца - успокаивать нервы экипажу.

Через шесть лет американские военные пожаловались на "глушилки" в Сирии.

- Нас проверяют каждый день, блокируют наши сообщения, отключают связь с самолетами и беспилотниками. Из-за этого авиация не может оказывать поддержку наземным войскам, - рассказал командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас. Воевавший на северо-востоке страны полковник Брайан Салливан добавил, что с такой "электронной войной" его солдаты не сталкивались никогда.

Тем временем

Выходила на берег "Красуха"

Фото: РИА Новости

На учениях в Курской области подразделения радиоэлектронной борьбы ослепили атакующие самолеты. Паре Су-34 была поставлена задача нанести ракетный удар по земле. Однако раньше, чем радары бомбардировщиков нашли цели, их самих засекли датчики комплексов РЭБ "Красуха". Грамотно поставленными помехами блокировали работу локаторов, попутно исказив навигационное поле, из-за чего экипажи самолетов потеряли ориентацию в пространстве. Разделавшись с авиацией, "Красухи" обрушили свою мощь на наземную связь, блокировав систему управления войсками.

Кстати

От чего слепнут ракеты

Весь парк транспортно-штурмовых вертолетов Ми-35 ВКС России оснащен бортовыми станциями оптико-электронного подавления "Витебск". Обнаружив при помощи ультрафиолетового пеленгатора выпущенную по вертолету ракету, "Витебск" ставит на ее пути электронные помехи и одновременно слепит головку самонаведения лазерным прожектором. На испытаниях по стоявшему на земле вертолету было выпущено 20 ракет переносного зенитного комплекса "Игла". Ни одна из них не попала в цель.