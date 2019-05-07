Собянин уволил главу департамента ЖКХ

Руководитель департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Гасан Гасангаджиев уволен по собственному желанию. Соответствующее распоряжение сегодня издал мэр Сергей Собянин.

Гасангаджиев работал в системе московского хозяйства с 1999 года, прошел путь от рядового специалиста до гендиректора "Мосгаза". Профильный департамент возглавил 9 сентября 2017 года.

Новым руководителем ДЖКХ стал тоже опытный хозяйственник Александр Соловьев, который занимал пост замглавы департамента капремонта. Служебный контракт заключен на срок полномочий мэра.