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07.05.2019 12:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин уволил главу департамента ЖКХ

Текст: Сергей Бабкин

Руководитель департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Гасан Гасангаджиев уволен по собственному желанию. Соответствующее распоряжение сегодня издал мэр Сергей Собянин.

В Москве начали отключать отопление

Гасангаджиев работал в системе московского хозяйства с 1999 года, прошел путь от рядового специалиста до гендиректора "Мосгаза". Профильный департамент возглавил 9 сентября 2017 года.

Новым руководителем ДЖКХ стал тоже опытный хозяйственник Александр Соловьев, который занимал пост замглавы департамента капремонта. Служебный контракт заключен на срок полномочий мэра. 

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