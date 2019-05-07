Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси

В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси. Самыми популярными точками завершения заказа и вызова машины стали аэропорт Внуково и Комсомольская площадь.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, также среди популярных адресов Москва-Сити, Тверская улица, Международное шоссе (рядом находится аэропорт Шереметьево), торговый центр "Атриум" на Земляном валу.
Данные удалось получить с помощью интеллектуальной транспортной системы города.
#ИТС выяснила еще вот что - откуда и куда чаще всего в Москве ездят на #такси. В лидерах @VnukovoAirport. Много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на Тверской и в Сити. pic.twitter.com/Ext2bQPZDH— ЦОДД (@gucodd) 7 мая 2019 г.