Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси

В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси. Самыми популярными точками завершения заказа и вызова машины стали аэропорт Внуково и Комсомольская площадь.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, также среди популярных адресов Москва-Сити, Тверская улица, Международное шоссе (рядом находится аэропорт Шереметьево), торговый центр "Атриум" на Земляном валу.

Данные удалось получить с помощью интеллектуальной транспортной системы города.