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07.05.2019 18:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путь-дорожка

Столичные экологи приглашают на экскурсию по партизанскому лесу
Текст: Ирина Огилько
Прогуляться бесплатно с гидом по лесу, немому свидетелю и участнику Великой Отечественной войны, предлагают экскурсоводы "Мосприроды". Подробности выяснял корреспондент "РГ".

Место для 1,5-часовой прогулки выбрано не случайно - это бывшая усадьба "Виноградово", а ныне создаваемый природный заказник "Долгие пруды" на северо-востоке Москвы. В годы войны здесь располагался штаб партизанского отряда Краснополянского района. В 1941 году партизаны должны были стать преградой на пути фашистов, планировавших прорвать линию обороны в районе поселка Северный. От тех времен остались найденный поисковиками фотоальбом ополченцев (сейчас он хранится в музее школы № 709), рассказы самих партизан, в частности комиссара отряда Петра Латышева. Он вспоминал, как они закладывали базы боеприпасов, строили землянку на 40 человек, в которой были две маленькие печки…

Фото: pixabay.com
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- Ни печки, ни землянки, конечно, не сохранились, зато остался усадебный дом, где располагался штаб, - рассказывает экскурсовод Азамат Кунафин. - И, конечно, осталась уникальная лесная болотистая местность с озерами и прудами, остатками липовых аллей.

И если современный человек лес воспринимает как место для отдыха, то военные со времен Юлия Цезаря ценят лес как стену на пути вражеских полчищ, как дом, медпункт и столовую одновременно. Эта местность тому яркий пример. Так с помощью аира болотного лечили гнойные раны, соком листьев вишни останавливали кровотечение, лес подходил для строительства землянок, а грибы и ягоды шли в пищу.

В глубокие лесные дебри экскурсанты, конечно, не полезут, экскурсия пройдет исключительно по тропинкам парка. Москвичи пройдутся по новым настилам над уникальными низинными болотистыми территориями, чтобы увидеть в том числе и аир. А заодно получат возможность посмотреть на самую большую в столице колонию озерных чаек. Если повезет, встретят экскурсанты и других "краснокнижных" птиц, например, садовую овсянку, журавлей. Как рассказали корреспонденту "РГ" в "Мосприроде", здесь создается парк водоплавающих и болотных птиц. В будущем планируют поставить даже автоматы с продажей корма для пернатых. Ближайшая экскурсия запланирована на 8 мая, в 14.00 - сбор на поляне перед усадьбой "Виноградово" на Дмитровское шоссе,165, стр.2.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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