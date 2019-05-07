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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не коси, коса

В борьбу с борщевиком в Подмосковье включились агродроны
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 97(7855)
В первые майские дни в Подмосковье началась комплексная обработка земель от борщевика Сосновского. В этом году к борьбе с ядовитым сорняком в области привлекли агродроны.

Зарядить беспилотные летательные аппараты гербицидом для уничтожения борщевика и распылять его с воздуха предложили молодые ученые из Подольска. Они рассчитали: за одинаковый период времени агродрон сделает в 50 раз больше работы, чем человек с распылителем. К тому же у робота более ровные полосы обработки, и он не пропустит, отвлекшись, ни одного стебля. "Во время работы агродрон ведет фото- и видеосъемку, что позволяет видеть состояние участка до и после обработки", - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В Подмосковье начал действовать закон об обязательной борьбе с борщевиком

Агродроны - далеко не первая попытка области перевести борьбу с борщевиком с привычной косы на новые технологии. Несколько лет назад в Шаховской пытались уничтожать опасные сорняки с помощью гусениц борщевиковой совки и плоской пастернаковой моли. Эти насекомые поедают стебли, листья и цветки растения так, что его семена не успевают созревать, а стебель ломается. Эксперимент прошел успешно, правда, выяснилось, что аппетиты у гусениц и моли невелики и, чтобы достичь более-менее заметных результатов, нужно завезти в город вагон насекомых. Поэтому шаховчане вскоре вновь вернулись к косе.

Агродрон сделает в 50 раз больше работы, чем человек с распылителем

Как покажут себя агродроны, будет ясно к осени. В этом году власти хотят морить сорняк "на фазе трех листов", когда у борщевика идет цветение и созревание семян: в начале мая, в июне и в июле. В августе подведут итоги и, как говорил ранее Разин, привлекут к ответственности нерадивых собственников земель. В области, напомним, существуют штрафы, налагаемые на собственников участков с колосящимся борщевиком: 2-5 тысяч рублей для граждан, 20-50 тысяч - для должностных и до 1 миллиона рублей - для юридических лиц. В минсельхозе говорят, что об ответственности за борщевик всем напомнили еще в марте.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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