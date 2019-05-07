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07.05.2019 11:10
Проект: В регионах

В Калуге чествовали ветеранов войны

6 мая состоялся торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В адрес фронтовиков прозвучало много теплых слов от руководителей города.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге почтили память ветерана

- Дорогие ветераны, я сердечно поздравляю вас с Днем Победы, спасибо вам за ваш великий подвиг, за Победу во имя мира, - обратился к фронтовикам и труженикам тыла Александр Иванов, - мы чтим память ваших товарищей, не доживших до сегодняшнего дня. Мы благодарим также и тех, кто внес огромный вклад в послевоенное восстановление страны, преодолел голод и разруху, восстановил наш город. Символично, что наша сегодняшняя встреча проходит в День Георгия Победоносца. Я вас так же поздравляю, потому что вы - настоящие победители!

На торжественном приеме также присутствовала участница освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков Полина Сергеевна Королева.

В 1941 году она служила медсестрой в составе 50-й армии. Сейчас участница Великой Отечественной войны живет в деревне Устиновка. Молодому поколению Полина Сергеевна пожелала мирного неба над головой.

Для ветеранов творческими коллективами города был подготовлен праздничный концерт.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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