В Калуге чествовали ветеранов войны

6 мая состоялся торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский.

В адрес фронтовиков прозвучало много теплых слов от руководителей города.

- Дорогие ветераны, я сердечно поздравляю вас с Днем Победы, спасибо вам за ваш великий подвиг, за Победу во имя мира, - обратился к фронтовикам и труженикам тыла Александр Иванов, - мы чтим память ваших товарищей, не доживших до сегодняшнего дня. Мы благодарим также и тех, кто внес огромный вклад в послевоенное восстановление страны, преодолел голод и разруху, восстановил наш город. Символично, что наша сегодняшняя встреча проходит в День Георгия Победоносца. Я вас так же поздравляю, потому что вы - настоящие победители!

На торжественном приеме также присутствовала участница освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков Полина Сергеевна Королева.

В 1941 году она служила медсестрой в составе 50-й армии. Сейчас участница Великой Отечественной войны живет в деревне Устиновка. Молодому поколению Полина Сергеевна пожелала мирного неба над головой.

Для ветеранов творческими коллективами города был подготовлен праздничный концерт.