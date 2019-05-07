В малых городах Черноземья появятся новые зоны отдыха

На второй по счету Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимый Минстроем РФ, в этом году поступило 78 заявок из ЦФО. "РГ" продолжает знакомить читателей с наиболее интересными региональными проектами.

Вышли к лесу

Второй по величине город Воронежской области - Борисоглебск - рассчитывает получить 116 миллионов рублей на благоустройство одной из старейших улиц. На бывшей Дворянской, ныне Советской, с XVIII века селились самые состоятельные жители. До наших дней уцелело 21 старое здание со статусом памятников архитектуры. На Советской проходят все массовые гулянья, сюда обязательно привозят туристов. Часть улицы, ведущую к парку культуры и отдыха и экотропе, планируют преобразить с участием горожан и предпринимателей: обустроить досуговую зону и "торговый коридор". В случае победы проекта в конкурсе одно из борисоглебских предприятий готово вложить в благоустройство три миллиона. Муниципалитет может добавить пять. Еще 18 можно получить из региональной казны. По мнению чиновников, вложения помогут раскрыть коммерческий потенциал не используемых сегодня зданий и помещений и увеличить число объектов нестационарной торговли (что повлечет рост поступлений в бюджет).

В воронежском райцентре Бутурлиновка разработали проект "Лесная слобода", призванный не только укрепить любовь местных жителей к красотам родного края, но и привлечь путешественников из других регионов. На опушке знаменитой Шиповой дубравы хотят развернуть комплекс с домиками ремесленников, кафе, теплицей, торговыми павильонами и пунктом проката спортивного инвентаря. Для летнего отдыха предлагается устроить веревочный парк и лучный тир, а для зимнего - залить каток. Сейчас здесь действует образовательный центр "Лесная школа": школьники наблюдают за деревьями и фауной, есть небольшой живой уголок. После реконструкции планируется превратить его в мини-зоопарк, оборудовать конюшню, пасеку и территорию для игры в лазертаг. Обслуживать большинство объектов "Лесной слободы" будет казенное учреждение "Бутурлиновский культурный центр". Ожидается, что поступления от платных услуг составят до трех миллионов рублей в год, еще по миллиону принесет проведение культурно-массовых мероприятий и сдача в аренду торговых мест. Дело за малым - на реализацию проекта понадобится 180,7 миллиона рублей. Если федеральный центр выделит 80 миллионов, то областные власти добавят 16, муниципалитет - четыре. Немалую долю инвестиций - 80,7 миллиона - намерены обеспечить предприниматели, которые построят кафе, барбекю, пасеку, теплицу с магазином цветов и 28 павильонов для мелкой торговли. В "слободе" появится сто новых рабочих мест, ожидаемые отчисления по НДФЛ - полмиллиона рублей в год.

Зажгут фонари

Центр Кирсанова (Тамбовская область) рассчитывают благоустроить до такой степени, чтобы стоимость жилой и коммерческой недвижимости в "ядре" города выросла вдвое. В проект под названием "Сердце провинции" входит реконструкция парка, фонтана и уличной сцены. На территории, где кирсановцы отмечают все праздники, установят фонари (реплики старинных), ростовые шахматы, фигуру купца Хрисана Зубахина и новые скамейки. Причем скамейки не будут крепить капитально, чтобы при необходимости их можно было передвигать и освобождать место для гуляний. В зеленой зоне появится детское кафе, в местном ТЦ "Гулливер" - магазин самообслуживания. Автостоянку заменят скейт-площадкой. Для безопасности весь центр возьмут под видеонаблюдение. Общая стоимость работ ориентировочно составит 108 миллионов рублей, из них 55 надеются получить из федерального бюджета, 30 - из регионального. Объем внебюджетных инвестиций оценили в 17 миллионов рублей. Налоговая отдача от преобразований может достичь 11 миллионов в год.

Эффект умножения

Любопытно, что участниками конкурса стали даже те города, где, казалось бы, все и так в порядке с благоустройством. Среди них - белгородский Губкин. Там хотят реконструировать классический усадебный парк ХVIII века, созданный в традициях русского паркового строительства. Его планируется сделать местом притяжения как местных жителей, так и туристов. Ведь пока считается, что, помимо карьера Лебединского ГОКа, в этом моногороде посмотреть нечего. А в курском Курчатове, который тоже славится экономическим гигантом - Курской АЭС, решили попытать счастья с проектом расширения рекреационной зоны вокруг пруда-охладителя реакторов атомной станции. Спроектировали экотропы, велодорожку, создали план реконструкции пляжей.

В белгородском Грайвороне набережная должна стать похожей на приморский курорт

Стоимость проектов приблизительно одинакова: губкинского - 167 миллионов рублей, курчатовского - 160. В случае победы курчатовцев из местного бюджета им выделят еще 20 миллионов.

Помимо бюджетного финансирования, предусмотрены и частные инвестиции. К примеру, из 135 миллионов рублей на спортивный парк в городе Валуйки под Белгородом треть готовы выделить представители бизнеса. Соответствующие соглашения прилагаются к заявкам на конкурс. Это не благотворительность: предприниматели рассчитывают заработать на обновленных объектах, построив там свои кафе или рестораны, открыв прокат велосипедов и спортинвентаря.

В белгородском Грайвороне набережная должна стать похожей на приморский курорт: с шезлонгами на пляже, уютными кафе рядом и разными "фишками" для семейного отдыха. Местный бизнес готов вложить в это 10 миллионов рублей. Курчатовский проект собрал целый пул инвесторов, которые готовы обеспечить четверть финансирования. При этом предприниматели будут вкладывать средства и в те объекты, которые находятся рядом с обновленной рекреационной зоной. Так, владелец яхтклуба заявил о расширении бизнеса в том случае, если минстрой одобрит заявку муниципалитета.

В малых городах рассчитывают, что реализация проектов поможет местной экономике в целом. "В зоне расположения объекта вырастут ставки аренды муниципальной земли на восемь процентов и муниципального недвижимого имущества - на шесть процентов. Благодаря повышению экономической активности увеличится спрос на коммерческую и жилую недвижимость, это приведет к росту ставок аренды на офисные помещения на 13 процентов, - уверены в Грайвороне. - Кроме того, повышение рыночной стоимости жилой и коммерческой недвижимости приведет к росту кадастровой стоимости, что повлечет за собой увеличение налога на имущество и земельного налога".

Кстати

Заявки наглядно продемонстрировали одну важную тенденцию - людей больше не устраивают просто красивые клумбы с фонтанами. Горожанам нужны пространства для активного отдыха и общения, но пока подходящих площадок катастрофически не хватает. Поэтому проекты, поданные на конкурс минстроя, предусматривают создание именно таких рекреационных зон. Если набережная, то с кинотеатром под открытым небом, если парк - то обязательно с кафе. Да и велодорожки с экотропами должны вести к удобным для общения местам.