В парке "Музеон" пригласят на концерт в День Победы

Одна из новых традиций празднования Дня Победы в Москве - гала-концерты популярных музыкантов, вход на которые для зрителей стал свободным. В прошлые годы звезды пели 9 мая на Арбате, на Патриарших прудах, в парке "Сокольники". А теперь соберутся выступить в парке искусств "Музеон". Среди тех, кто будет участвовать в концерте "Победа - одна на всех": Василий Лановой, Михаил Ножкин, Лариса Голубкина, Ирина Мирошниченко, арт-проект "Тенора XXI века" и многие другие. Петр Налич выступает 9 Мая уже несколько лет подряд.

Популярный певец и композитор, а в прошлом участник "Евровидения", рассказал о том, почему всегда выходит теперь на сцену в День Победы.

Петр Налич: Я очень рад, что нас регулярно приглашают. День Победы - праздник, объединяющий всех россиян. На этот раз я с нашим бэндом исполню смешанную программу: военные песни ("Смуглянку", "Ехал я из Берлина", "Тальяночку") и несколько своих. Кстати, музыка тех лет мне и раньше была очень близка!

Программа военных песен, да и классика советской эстрады 30-50-х годов появились у вас в репертуаре давно. Поэтому вы и записали альбом с песнями Леонида Утесова, которого от вас, возможно, многие не ожидали?

Петр Налич: "Темную ночь" и "Землянку" я знаю и пою с детства. Оттого и альбом "Утесов" стал для меня особой вехой и счастьем соприкосновения с нетленным наследием нашей музыки.

А еще и хорошей школой: для Леонида Осиповича сочиняли такие мастера, как Дунаевский, Табачников, Эшпай.

У вас семья со многими славными традициями, несколько поколений архитекторов... Какой праздник 9 Мая вы запомнили больше всего в детстве и знают ли что-то важное о нем уже и ваши сыновья?

Петр Налич: Старший сын скоро закончит школу, так что он, конечно, знает про этот день многое. А младшие пока только то, что это День Победы в большой кровопролитной войне. Где воевали и их предки. Если вспоминать свое детство, то выделить какую-то годовщину не могу. А сегодня День Победы для меня - это лишний повод вспомнить, что я знаю про Великую Отечественную войну. Почитать о ней что-то новое: о победах и поражениях, о причинах неудач и побед, об интересных операциях. И, конечно же, о талантливых военачальниках.

Скоро открывается "Евровидение-2019". На конкурс у нас теперь командируют только поп-исполнителей, игнорируя и рокеров, и рэперов, и исполнителей фолка и джаза. Как вы относитесь к такой оценке достижений российской музыки? И что пожелали бы нынешнему российскому участнику Сергею Лазареву?

Петр Налич: Я не смотрел последних отборов. Но, конечно, считаю, что жанры должны быть представлены шире. Надеюсь увидеть там что-то свежее. Хотя надежды, конечно, мало...

А что бы я пожелал нашему нынешнему участнику? Больше концентрироваться на главном: на музыке!