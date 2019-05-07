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07.05.2019 18:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержан лжегенерал, торговавший должностями в полиции

Текст: Иван Петров
Трудоустроиться в полицию на хорошую должность предлагал всем желающим задержанный во вторник 59-летний житель Подмосковья. Сам он потенциальным будущим стражам правопорядка представлялся генералом силовых структур.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе главка МВД по Московской области, злоумышленник, представляясь генерал-лейтенантом казачьих войск, предлагал за денежное вознаграждение трудоустройство в одном из районных управлений МВД.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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"Для убедительности он имитировал телефонный разговор с начальником полицейского подразделения. В ходе беседы якобы решался вопрос о приеме на работу", - рассказала начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Чтобы заманить побольше клиентов, лжегенерал сообщал потерпевшим о полагающихся полицейским льготах, об оплачиваемой служебной квартире, а также о зарплате не ниже 100 тысяч рублей в месяц. При этом за свои посреднические услуги мошенник просил с каждого потерпевшего по 300 тысяч рублей.

Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленника провели оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Щелковское".

Правонарушитель был задержан с поличным в подсобном помещении магазина в городе Фрязино. Один из полицейских в этот момент передавал лжегенералу деньги за "трудоустройство".

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В ходе обыска у задержанного были обнаружены и изъяты документы с его фотографией и различными фамилиями, используемые при совершении преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленнику по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время следователи и оперативники работают над выявлением дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного", - заключили в главке МВД по Московской области.

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