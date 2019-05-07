В школе Курска обрушился потолок

В школе №32 города Курска обрушился потолок из гипсокартона в одном из учебных классов. Видео последствий обрушения разместили в соцсетях, отметив, что все случилось на уроке, как раз в тот момент, когда один из школьников стоял у доски - под теми самыми гипсокартонными плитами.

В самой школе комментировать ситуацию не стали, а в областном комитете образования и науки отметили, что причины обрушения уже выясняются. Кроме того, председатель комитета Наталья Пархоменко рассказала и подробности произошедшего.

- Инцидент произошел не на уроке, а на перемене, когда ученики собирали свои вещи, - отметила она. - Над школьной доской отвалился кусок подвесного потолка, который был установлен девять лет назад. Никто из детей не пострадал. В ближайшее время будет создана комиссия, которая проведет специальную экспертизу. После чего в кабинете будет сделан необходимый ремонт, а пока класс для занятий закроют.