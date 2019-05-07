Велосипеды и электросамокаты напрокат: что быстрее и дешевле?

Этим летом в столице напрокат можно взять и обычные велосипеды, и электросамокаты. В начале июня откроется и аренда более серьезной техники - электроскутеров. Весь же велопарк с 2013 года, когда в Москве впервые открылась аренда велосипедов, увеличился более чем в 9 раз - с 550 до 5120. Выросло и число поездок: с 78 тысяч до 4,25 миллиона (в 2018 году). В этом сезоне, по прогнозам, москвичи прокатятся на байках уже почти 6 миллионов раз. Насколько удобно передвигаться по городу на двух колесах и как можно сэкономить на прокате, узнавал обозреватель "РГ".

Вместо метро

Говорить о том, что в городе хорошо развита велоинфраструктура, можно только в случае, если из центра мегаполиса можно безопасно и комфортно добраться на двух колесах до спальных районов. В качестве эксперимента беру прокатный велосипед прямо у стен редакции, на улице Правды, и выдвигаюсь в сторону дома, на Преображенскую площадь. Расстояние - примерно 14 км. Маршрут я выстроил не самый прямой (ехать по Третьему кольцу просто опасно, к тому же вдоль него слишком много подземных переходов на пересечении с трассами), так что решил пробираться к себе через ВДНХ.

Первые 2 км пролетаю под горочку по Бутырской улице. Сначала еду по выделенной полосе для общественного транспорта, но после того, как меня пару раз обогнали автобус и троллейбус, проехав буквально в одном сантиметре от руля, я все-таки вернулся на тротуар.

Электросамокатом передвигаться по городу быстрее, но намного дороже

Относительно безопасно ехать по выделенке можно со скоростью потока на легком шоссейном велосипеде в шлеме и велокостюме. Вес хорошего шоссейника обычно составляет 7-10 кг, а прокатный от "Велобайка" весит аж 25 кг. Попробуй разгонись на таком! Хотя смельчаки все-таки находятся - по дороге я заметил несколько прокатчиков, которые передвигались по этим полосам.

Поворачиваю на Новодмитровскую улицу и упираюсь в железнодорожный переход. Пропускаю два поезда и продолжаю двигаться на восток, в сторону ВДНХ. Велодорожек тут нет, и следующие 5 км проходят по тротуарам, где то и дело приходится спешиваться, чтобы переносить байк с бордюра на бордюр. На станции у "Проспекта мира" паркую велосипед и меняю его на другой, чтобы не доплачивать за лишнее время. По моему сезонному абонементу за 1800 рублей можно кататься до самого осеннего закрытия велопроката. Бесплатно можно ездить один час, но есть и более дешевые абонементы, где включено 45 или 30 минут. Если продолжить колесить, то деньги автоматически спишут с карты по принципу чем дольше, тем дороже (30 руб. до 1 часа, 100 руб. до 2 часов, 450 руб. до 3 часов и так далее). Поэтому выгоднее всего просто завершить поездку и сразу начать новую в границах бесплатного времени - тогда за весь сезон можно вообще ничего не доплачивать сверх абонемента.

Оставшуюся часть пути по улице Космонавтов, Ростокинскому проезду и Краснобогатырской улице я преодолел за 40 минут, а всего на дорогу ушло примерно 75 минут. На метро же я добираюсь до дома около 45 минут. Учитывая, что на велосипеде ты дышишь свежим воздухом и делаешь неплохую разминку, на эти полчаса можно вполне закрыть глаза.

А вот отсутствие велоинфраструктуры в спальных районах дает о себе знать: к концу сравнительно небольшой дистанции отдаешь все силы, так как то и дело тащишь велосипед на себе по переходам и высоким бордюрам. Если уж мне, молодому парню, с такой нагрузкой справиться непросто, то людям старшего поколения о длительных велопоездках в формате "дом - работа - дом" нечего и думать (если они, конечно, не спортсмены со стажем). Очень надеюсь, что хотя бы в следующем сезоне "Велобайк" представит более легкие велосипеды - это был бы настоящий подарок.

Колесим по дорожкам

Куда безопаснее и быстрее передвигаться на байке по велодорожкам. Есть в Москве и эти уголки "велорая" - например, Бульварное кольцо. Здесь для райдеров даже установлены свои светофоры. В этом сезоне я проезжал по нему на арендном велосипеде несколько раз, и разница чувствуется сразу - крутить педали не мешают ни машины, ни пешеходы. Правда, некоторые водители все равно нарушают правила и объезжают пробки по велополосе.

На велосипеды в Москве пересели даже ростовые куклы. Ехать так может и не очень удобно, но зато куда легче обратить на себя внимание прохожих. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

"В этом году планируем открыть еще порядка 10-15 километров велодорожек и велополос", - рассказал советник главы столичного департамента транспорта Алексей Митяев. По его словам, сейчас в Москве всего 780 км таких "велолиний". Правда, выделенные полосы для общественного транспорта сюда тоже входят - их в городе 334 км. Как показал мой опыт, ездить по ним очень опасно - может затянуть струей воздуха под пролетающий рядом автобус или такси. А по выходным значительная часть выделенок вообще открыта для всех машин - получается, что просто едешь по дороге без всяких преимуществ.

Так что хотелось бы в Москве видеть побольше велодорожек, особенно в спальных районах. В Берлине сейчас, например, их протяженность составляет порядка 2,5 тысячи км. Даже если город застынет на этом уровне развития велоинфраструктуры, Москве с ее темпами развития байк-среды придется догонять немецкую столицу больше 100 лет.

Дави на газ

Те, кто крутить педали не любит, могут легко арендовать для городских поездок электросамокат. Процедура регистрации в сервисе такая же простая, как и у велосипедов. В этом году москвичам будет доступно более 10 тысяч таких транспортных средств - в 2 раза больше, чем байков. Но стоит это удовольствие куда дороже. Пока есть всего два тарифа (компания "Делисамокат") - 5 руб./минута и 250 руб./час. Если каждый день ездить от метро до работы на самокате и обратно, то стоить это будет порядка 300 рублей (если заложить среднее время поездки 30 минут). А это уже 1,5 тысячи в неделю и 6 тысяч в месяц. Дороговато для транспорта на каждый день!

Зато ездить на таких самокатах - одно наслаждение. Можно проколесить несколько десятков километров, объехать весь центр и нисколько не устать. К тому же они намного уже велосипедов, и маневрировать между пешеходами на тротуаре намного легче. Чтобы убедиться в их быстроте, решил посоревноваться с другом, который поехал на прокатном байке. Дистанция небольшая - от Трубной площади до Тверской и обратно. Эти 2,5 км я преодолел в два раза быстрее. Потом мы поменялись колесами, и результат опять оказался не в пользу велосипеда. Так что на электросамокате ездить по столице быстрее и удобнее, но только вот кошелек может сильно пострадать.

Между тем, когда сдавал самокат, обратил внимание на собравшихся возле станции людей, которые никак не могли начать аренду. "Приложение говорит, что у меня недостаточно средств на карте, хотя деньги там есть. По телефону поддержки помочь так и не смогли", - рассказал мне Роман Иванов, приехавший погостить в Москву на несколько дней из Петербурга. У Ирины Лебедевой другая проблема: "QR-код не читается, поэтому я не могу взять самокат. В поддержке обещают разобраться, но сегодня я, видимо, не покатаюсь", - огорчается девушка. По моим наблюдениям, с разными проблемами сталкивались примерно половина желающих покататься на самокате, хотя лично у меня получилось взять его с первого раза.