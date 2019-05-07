Подстегнуть внедрение информационного моделирования (BIM) в строительстве задумали в столице Черноземья. Специалисты уверяют, что проектировать по этой, широко распространенной за рубежом технологии гораздо удобнее, - вероятность ошибок снижается, авторский надзор при возведении и эксплуатация зданий упрощается. Однако цифровая документация обходится дороже бумажной, и раскошеливаться застройщики не спешат. Наставить их на путь прогресса решили с помощью административного ресурса.

Машина меньше ошибается

Как рассказали в воронежской рабочей группе по развитию BIM-среды (создана при Союзе строителей), новая технология позволяет выполнять проектно-сметную документацию более качественно и быстро. Сроки подготовки сокращаются на 25 процентов. Количество ошибок, в том числе в сметах, - на 30-40. Планируемая погрешность бюджета - в четыре раза.

Со стройки можно моментально, через интернет-портал, передавать все изменения в проектное бюро (прораб ходит с планшетом, возможно также применение лазерного сканирования). Это позволяет сразу просчитывать, как те или иные коррективы отразятся на сметной стоимости и графике производства работ.

- На трехмерной информационной модели наглядно видны все параметры здания в динамике, - пояснил один из членов группы, технический директор ООО УК "Жилпроект" Максим Михин. - Ошибки при производстве строительно-монтажных работ сводятся к минимуму. В результате общие затраты на возведение объекта, по данным минстроя, уменьшаются на треть, а сроки реализации проекта сокращаются вполовину.

Использование BIM может помочь застройщикам с отчетами и декларациями, количество которых в последнее время увеличилось, полагают в воронежском "Домостроительном комбинате". Дело в том, что информационные модели предполагают глубокое структурирование данных, с помощью программиста несложно выгрузить цифры и сконструировать любую аналитическую подборку. Однако опробовать новую технологию "ДСК" до сих пор не решался - останавливала цена.

Вообще в столице Черноземья BIM-технологии применялись в единичных случаях, и то лишь на стадии проектирования. Строители получали документацию и в цифровом трехмерном формате, и на бумаге, в привычном 2D. Похожим образом обстоят дела и в других крупных городах России. Так, екатеринбургское ООО "Стройтэкпроект" с 2016 года спроектировало в BIM около 20 объектов (комплексно - от архитектурного облика до инженерных сетей), в том числе по контрактам с государственными и муниципальными органами. Но на строительной площадке информационные модели в итоге не применялись, заказчики работали по старинке, рассказал менеджер проектов компании Вячеслав Шмотьев:

- Примеры полного цикла строительства по BIM в России нам не известны. Хотя экономия затрат возможна именно на стадии строительно-монтажных работ. Само по себе проектирование по новым технологиям дороже. Но программа - причем с довольно высокой скоростью - сама проверяет информационную модель на пересечение инженерных сетей с другими конструкциями. В пять-семь раз экономится время на подсчетах - их выполняет машина, сметчик подключается выборочно, для проверки. В порядке эксперимента мы рассчитали кладку для жилого дома с помощью сметчика и программы для BIM. Человек работал неделю, компьютер - четыре часа. BIM позволяет легко разрешать споры с заказчиком о несоответствии объемов фактическим затратам. Например, нас упрекнули в том, что в проект заложено слишком много бетона или мало канализационных труб. Мы выгрузили данные из модели и доказали свою правоту.

Нет такого закона

Проблема дублирования документации (в BIM и в бумаге) связана с тем, что применение информационных моделей недостаточно подробно прописано в федеральном законодательстве. По словам Шмотьева, центр госэкспертизы Свердловской области пока не принимает к рассмотрению "чисто цифровую" исполнительную документацию. В Воронежской области аналогичное учреждение подготовилось к работе с BIM, закупило программное обеспечение.

Концепция внедрения BIM в минстрое согласована. Но как ее применять, не всегда понятно. Юридические пробелы, в частности, не позволяют властям обязывать подрядчиков использовать 3D-проектирование, подчеркнул руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик:

С помощью ВИМ-технологий общие затраты на возведение объекта, по данным минстроя, снижаются на треть

- Есть мнение, что принятые сегодня в отрасли договоры на проектирование нужно заменить договором на создание информационной модели. На наш взгляд, лучше добавить в стандартный договор пункт - "с использованием BIM". Ведь самого понятия "информационная модель" в Градостроительном кодексе нет, и если оно будет введено, придется отдельно утверждать его состав. У нас пять тысяч видов объектов недвижимости, много стадий работы с ними. Состав информационной модели везде будет иметь свои особенности, и задавать их приказом минстроя - крайне трудоемкая работа. Мы предлагаем юридически определить не саму модель, а технологию информационного моделирования. Другой больной вопрос, который тормозит внедрение новой технологии, - система ценообразования в строительстве. Ранее предполагалось, что она будет наполнена данными из субъектов РФ (с обновлением раз в квартал). Наличие такой базы помогало бы сразу видеть, как изменения в проекте отражаются на его стоимости. Но региональные производители материалов неохотно шли на контакт. А потом приоритеты поменялись, вопрос о создании системы был заморожен.

В Екатеринбурге информационные модели материалов (с актуальными ценами) готовят за счет производителей - заинтересованных в том, чтобы их изделия использовали при возведении зданий, которые проектируются в BIM. Проектировщики, в свою очередь, несут затраты на обучение специалистов, оснащение техникой и программным обеспечением для создания моделей. Однако в сборниках базовых цен нет коэффициента, позволяющего учесть эти затраты, добавил Вячеслав Шмотьев. Нет и отечественных программ для BIM, близких по качеству к западным.

Чиновник покажет пример

Тем не менее информационное моделирование планируется довольно широко применять для объектов, проектируемых за счет бюджета. В 2019 году этот процесс начнется в Санкт-Петербурге, с 2020-го намерены подключиться и воронежцы.

- До 25 процентов проектов, заказанных через госзакупки, согласно "дорожной карте", должны будут выполняться в BIM. Хотя ГОСТы и строительные правила этому не способствуют, все в руках заказчика - можно в техзадании на обычное проектирование прописать, что требуется использование 3D-моделей, - отметил замруководителя департамента строительной политики Воронежской области Артур Кулешов. - Да, предвидим сложности, но это как со счетчиками воды - когда-то идею принимали в штыки, а сегодня они в новостройках ставятся обязательно. В Европе уже думают про 5D и 7D, а мы к трехмерному проектированию все никак не перейдем.

В перспективе в BIM придется переводить и проекты старых зданий, предположил Кулешов. Иначе их станет сложно эксплуатировать.

- В этом году в Каменке был случай - кровля поехала под тяжестью снега. Мы стали изучать ситуацию, увидели, что в здании с 1973 года накопилось много дефектов, нужен капремонт. А чертежей, по которым объект строили, не найти. Их теперь надо восстанавливать, - привел пример чиновник. - Конечно, оцифровка старых зданий требует немалых средств, и найдутся ли они в бюджетах, неясно.

По мнению Кирилла Холопика, для более активного применения BIM нужно продумать мотивацию подрядчика - а не просто устраивать "обязаловку". Информационные модели выгодны компании, если с ней заключается контракт жизненного цикла (за рубежом они чаще всего применяются в дорожной сфере). Подрядчик вкладывает деньги в освоение новой технологии, зато получает модели, которые затем сам же и использует при эксплуатации объектов. Но в РФ нормативно-правовая база предусматривает контракты жизненного цикла только для проектирования и строительства - без этапа эксплуатации.

- Внедрение любого нового ПО - очень дорогое и очень долгое дело. И застройщик не хочет тратить на это свои деньги, как бы того ни желали проектировщики, - резюмировала председатель совета директоров воронежской ГК "Крайс" Наталия Казеннова. - Наша группа компаний работает комплексно - от девелопмента до эксплуатации зданий. В такой ситуации информационные модели нужны, ведь мы обслуживаем свои же дома. Остальным застройщикам трудно поверить, что этот прогресс реально необходим. Вся надежда на государственные меры стимулирования.

Прямая речь

Владимир Астанин, председатель Союза строителей Воронежской области:

- За рубежом BIM применяют относительно давно и успешно. В Россию она пришла лет 12 назад, но ощутимой отдачи не приносила, поскольку модели не доходили до тех, кто эксплуатирует объекты строительства. Эффект можно рассчитывать по-разному, но в конечном счете любая строительная компания задастся вопросом: сколько мы сэкономим?.. Помните, какой скепсис вызывали первые сотовые телефоны - большие и страшно дорогие? Никто не мог представить, что так скоро мобильная связь станет незаменимой. Сколько мы экономим, купив сотовый телефон? Мы вроде бы тратимся - на аппарат, на оплату связи. Но зато быстрее передаем информацию. Аналогично и с BIM. Экономия тут достигается не на конкретной стройке, а на широком внедрении системы, которая позволит сопровождать здания от возведения до сноса.

Тем временем

В Воронеже разработали "планшет для прорабов" - переносной компьютер в прочном корпусе, адаптированный к условиям стройплощадки. Руководитель лаборатории BIM-технологий Михаил Иванов заверил, что этому гаджету - в закрытом состоянии - не страшны пыль, влага и механические повреждения. "За рубежом на стройках используют планшеты бытовые (с монитором не более 10 дюймов) или специально защищенные - очень дорогие. Мы создали полузащищенную модель. На экране документацию смотреть удобнее, чем в рассыпанных бумажных листах. Надеюсь, сумеем наладить производство таких компьютеров в Воронеже", - сообщил Иванов.