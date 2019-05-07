Документалисты из Южной Кореи сфотографировали приморского леопарда

Кинематографисты из Республики Корея сняли кадры с участием дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории нацпарка "Земля леопарда". Об этом "РГ" сообщила специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Документалисты представляли телерадиокомпанию EBS. Они приехали в Приморье для создания фильма о природе России и редких животных.

На "Земле леопарда" они сняли кадры об уникальной природе края и особым достижением посчитали удачу увидеть пятнистого хищника из фотоскрадки. А тигра удалось запечатлеть с помощью фотоловушки.

Работа корейских документалистов выйдет в эфир в апреле 2020 года.

- Рассказав своим согражданам о диких кошках России, рассчитываем дать новый толчок общественному обсуждению вопроса возвращения исчезнувших видов животных на Корейский полуостров, - сказал генеральный продюсер фильма Со Чжун.

Леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены. Российские ученые считают, что для возвращения леопардов, тигров и других животных правительству Республики Корея понадобится приложить огромные усилия.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире, обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащего с Россией. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка "Земля леопарда".