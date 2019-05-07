На Камчатке медведь растерзал рыбака

Сотрудники Усть-Большерецкого межрайонного следственный отдела СК по Камчатскому краю выясняют обстоятельства гибели 51-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. 4 мая в отдел поступило сообщение о том, что на мужчину напал медведь.

Как выяснилось, группа рыбаков в конце апреля развернула лагерь близ рек Утка и Митога, в 300 метрах от берега Охотского моря. Через несколько дней мужчина отошел от лагеря примерно на километр, туда, где был сигнал сотовой связи. Друзья заволновались из-за длительного отсутствия и пошли искать его.

"На том месте обнаружили медведя, которого убил охотник. Рядом с трупом зверя обнаружено тело 51-летнего мужчины с повреждением головы и конечностей, который был прикопан снегом и дерном с травой", - говорится в сообщении СК.

Тело погибшего направили на судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.