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07.05.2019 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ученые: На вулкане Шивелуч может произойти мощное извержение

Текст: Юлия Гарднер
Фото: ИТАР-ТАСС/ ИВиС ДВО РАН Фото: ИТАР-ТАСС/ ИВиС ДВО РАН
Фото: ИТАР-ТАСС/ ИВиС ДВО РАН

Сотрудники Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН оценили активность камчатского вулкана Шивелуч.

- В кратере Шивелуча продолжается поступление свежего материала. Каждые 10-15 минут по склонам сходят раскаленные лавины. Ночью над активным куполом наблюдается свечение, - приводит пресс-служба Института слова руководителя вулканостанции Юрия Демянчука.

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Активность исполина нарастает с начала этого года. Специалисты считают, что купол вулкана находится в критическом состоянии. В любую секунду может произойти мощное извержение с его обвалом объемом до 100 миллионов кубометров.

Такое уже случалось в 2005-м и 2010-м годах. Тогда со склонов Шивелуча в течение нескольких месяцев текли раскаленные лавины и потоки, состоящие из смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла, обломков магматических пород. Происходили выбросы раскаленного материала на высоту до 15 километров.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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